Article de Miquel Casellas: «Les onze candidatures del Vendrell, Per triar i remenar»

Al Vendrell curiosament es presenten 11 candidatures que vindrien a representar les onze jugadors d’un equip de futbol. Totes elles aspiren a aconseguir el màxim nombre de vots possible dels 21 en què està configurat el consistori municipal.

Una cosa està clara és que no crec que hi hagi cap formació que arribi a aconseguir una majoria absoluta que li permeti governar amb solitari. Tot serà qüestió de pactes a dos o tres per arribar com a mínim a aquests 11 que permeti una legislatura tranquil·la o treure 9 ó 10 perquè tot i no tenir la majoria, la cosa pugui tirar endavant amb petits pactes puntuals com a va fer el Martí Carnicer en la passada legislatura juntament amb el Pdcat que anaven trampejant la situació aconseguint fins i tot que Plataforma per Catalunya els votes els darrers pressupostos del govern.

Hi ha formacions com Valents que a no sé que passi algun miracle inesperat és molt difícil que assoleixin els 700 vots que els pugui atorgar el primer regidor. El mateix pot passar al partit de la Barbara Peris que van suar sang i fetge per assolir un regidor, però que després d’escissions i derivats en aquells territori marítims aquella unitat ha desaparegut i és molt complicat que torni a entrar com a regidora. Ara Vendrell és un partit que molts recorden encara la seva cançoneta de les passades eleccions municipals que costarà oblidar i que són molt bona gent, però per guanyar unes eleccions s’ha de tenir alguna cosa més.

Vox és un partit que si rep algun vot serà pels corrents generals, perquè crec que poca gent coneixen les primeres posicions de la formació i quan munten la seva carpa al mercat dels divendres tampoc hi ha molta gent interessada en rebre informació d’aquest partit, però per allò que estem en una ciutat dormitori, no seria estrany que traguessin un regidor. Si uns dies abans hi haguessin aldarulls a la vila dels que afavoreix la formació en podrien treure dos o tres, però si aquí no passa res doncs poca cosa podran treure. Els “Rambos” de la policia local que estiguin preparats a l’armari per si han de sortir a repartir.

El Fem Vendrell jo ho veia a principi com un partit sense possibilitats, però estan fent molta feina que pot donar molt bon resultat. Agafen un ampli ventall transversal de la vila que pot aportar un o dos regidors. És un partit que va fent i la majoria de gent són nous en aquest món de la política i que si per família, amistat o ves a saber podrien tenir representació que podria ser clau pel color del nou alcalde.

El partit del Llasat pot treure un parell o tres de regidors amb la tasca que ha fet amb les dutxes i l’experiència que tenen els dos primers de la llista en política local. Més de tres no crec, però tots aquests que encara senten en el seu cor els efectes del primer d’Octubre els votaran sense dubte. Alguns han perdut la memòria totalment.

Podemos, sembla que és la marca blanca del Psc només falta escoltar el que va dir la Verònica fa un parell de plens. Ha fet un excel·lent fitxatge amb el seu número 3, restant a una de les pedreres clàssiques del socialisme. Aquesta peça pot pujar el seu preu en el mercat electoral.

Som Poble Erc és el partit alternativa al que tenim tot i que li tocaria governar amb una altra formació. Vaig anar a la presentació i es veien ganes i energia per recuperar el Vendrell després de més 40 anys de socialisme amb un kit kat de dominguisme. A alguns els hi falta una mica de mala llet. Per portar un municipi no has de ser un sant que surt al carrer a beneir, ni tampoc un censurador que no et deixa fer un trist programa de ràdio un cop per setmana.

Doncs contra tot això doncs el Psc que intentarà repetir majoria simple i buscar aliats del primer moment. Si tots aquests que es queixen saben convertir la queixa en un vot útil per canviar doncs la cosa ja està canviada. Si tots aquests que es queixen diuen bé la veritat és que no estem tan malament rodejats de merda i silencis administratiu, doncs res a aguantar uns altres 4 anys de socialisme amb uns joves més experimentats. Des del primer moment aniran per feina si el pressupost els ho permet. El Pp alguna cosa farà, vots de Ciutadans i dels de dretes de tota la vida. També serà important a veure com es mou.