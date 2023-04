Jordi Vivas, el futur de la natació comarcal és de Sant Jaume

El nedador domenyenc Jordi Vivas ha quedatVivas, que forma part del Club Natació Vilafranca i que s'entrena al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, ha aconseguit la seva millor marca personal amb 2 minuts, 20 segons i 66 dècimes, superant-se una vegada més. Un nou rècord absolut del club i no gaire lluny de la mínima pel Campionat d’Europa Júnior. Jordi Vivas també va accedir a la final dels 100 metres braça, on va quedar setè en la seva categoria.El campionat de natació d'Espanya celebrat a Palma de Mallorca a les piscines de Son Hugo, es va disputar el primer cap de setmana d'abril. Organitzat per la Real Federació Espanyola de Natació i la Federació Balear de Natació, el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior és selectiu per les grans proves internacionals, entre elles el Campionat del Món de Fukuoka d'aquest estiu i dels campionats d'Europa i del Món en categoria Júnior.