Calafell posa en marxa un pla de transició al treball per a joves

Fins al dia 12 de maig és obert el període d’inscripció per al Pla de Transició al Treball 2023-2024 de Calafell. Com des de fa dues edicions, en realitat són dos plans, un a Calafell i un altre a Segur de Calafell, amb diferents especialitats formatives, tot i que s’adrecen al mateix tipus d’alumnes: joves de 16 a 21 anys que no han superat l’ESO i amb aquesta formació poden incorporar-se més fàcilment al mercat laboral.

El PTT és un veteraníssim programa de formació, amb un quart de segle a les espatlles. És gratuït i l’organitzen l’Ajunament de Calafell i el departament d’Educació de la Generalitat, amb la col·laboració dels dos instituts d’ensenyament secundari del municipi: el Camí de Mar i La Talaia.

Enguany, per a preinscriure’s cal descarregar-se el formulari oficial. Un cop complimentat, cal presentar-lo al centre educatiu, un dels dos instituts, on s’imparteixi l’especialitat que vulgui cursar-se.



El PTT de Calafell ofereix tres especialitats:

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis.

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.



El PTT de Segur de Calafell ofereix una especialitat:

Auxiliar de vivers i jardins.



El calendari

El calendari d’inscripció serà aquest:

Del 2 al 12 de maig, presentació de sol·licituds.

Del 2 al 20 de maig, entrevistes d’orientació i valoració.

26 de maig, publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntació provisional.

26 de maig, sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds.

Del 27 de maig al 3 de juny, presentació de reclamacions.

9 de juny, publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

29 de juny, publicació de l’oferta final i de la relació d’alumnes admesos.

Del 4 al 15 de juliol, període de matrícula.



Què és el PTT?

El Pla de Transició al Treball (PTT) és un tipus de programa de formació i inserció (PFI) adreçat a nois i noies d'entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen formar-se en una professió.

El curs consta de 2 mòduls, amb un total de 1.000 hores:

Mòduls de formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 180 hores de pràctiques en empresa.

Mòduls de formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana.

Un cop finalitzat el curs s'obté: