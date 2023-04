Article de Sito González: «El moment és ara i som l’alternativa»

Al Vendrell ha arribat el moment del canvi. Les eleccions del 28 de maig són el moment, però no perquè hi ha eleccions, sinó perquè el projecte polític del govern actual del PSC està caducat i no serveix per resoldre els problemes reals del Vendrell. Cal canviar de rumb o anirem cada cop a pitjor.

Fa molts anys que el Vendrell i la comarca creixen contínuament en població. L’any 2022 va ser la comarca que més va créixer de tot Catalunya. Però aquest creixement demogràfic no va acompanyat d’un creixement econòmic que el sustenti. És un creixement que genera tota mena de disfuncions, inclosa la inoperància de l’Ajuntament, que no té model de ciutat clar ni una bona capacitat de gestió, i així el municipi està cada dia més brut i deixat, augmenta l’incivisme i els barris, els nuclis i les urbanitzacions se senten abandonats.

Ho he constatat personalment els últims mesos que he tingut múltiples trobades amb associacions, veïns, comerciants i emprenedors. Els hem anat a parlar perquè volíem conèixer de prop els seus problemes, i també perquè volíem escoltar les seves propostes de solució, les que sorgeixen directament dels afectats.

Ara que ha arribat el moment, estem convençuts que som l’alternativa. Perquè la majoria que aspira a un canvi conflueix amb nosaltres. Perquè tenim un projecte basat en escoltar a la gent i estem oberts a les seves propostes. Volem una vila activa, habitable i accessible, pràctica i inclusiva, estimulant, serena, cívica i segura. Una vila on fer una vida plena, de la joventut a la vellesa. Perquè no tenim hipoteques del passat ni dubtes de cap on anem. Per això som l’alternativa.