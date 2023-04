Els horts urbans de Cunit ja tenen nous adjuducataris

L’Ajuntament de Cunit ha publicat al tauler d’anuncis la llista provisional de persones sol·licitants admeses i excloses per a participar en el sorteig per a l’adjudicació de les llicències d’ús temporal dels horts ecològics municipals de l’Era de Cal Marquès. (Llista esmenada per error de transcripció inicial)

La relació inclou les sol·licituds admeses i aquelles que han estat excloses amb el motiu de la seva exclusió. Tothom pot consultar l’anunci sobre la llista provisional al web municipal.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit, per formular les al·legacions que considerin oportunes.