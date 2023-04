Més Mossos i més Policia local aquest estiu a Calafell

Els cossos policials s’han reunit a l’Ajuntament de Calafell per planificar, com fan cada any per aquestes dates, el dispositiu de seguretat que hi haurà el proper estiu al municipi. La venda il·legal, sota la forma del top manta, i la prevenció de furts i robatoris seran objectius principals d’aquesta campanya.

Amb aquest objectiu, tant els Mossos d’Esquadra com la Policia local reforçaran els seus efectius. La policia catalana hi destinarà més agents de proximitat. I l’Ajuntament augmentarà la plantilla de la Policia local.

A la reunió hi han assistit representants dels sectors comercials i empresarials del municipi, que volien fer arribar als Mossos les seves inquietuds i demanar una atenció especial a la seguretat dels establiments.

Aprofitem per recordar ’de consells adreçats a la ciutadania: