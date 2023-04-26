Totes les candidatures del Vendrell, tots els aspirants al ple municipal

EN COMÚ PODEM EL VENDRELL - PLATAFORMA SUMEM PLATGES- CONFLUÈNCIA (ECPEV - PSP - C)
1. YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ 2. VERÓNICA MORENO POLONIO 3. JUAN CARLOS FUENTES DONAIRE (Independiente) 4. RAÚL MARTOS REYES 5. ZAIRA JIMÉNEZ DELGADO 6. RODRIGO TRINIDAD MORÁN (Independiente) 7. NATALIA BODELÓN FERREIRO 8. FRANCISCO PADILLA PÉREZ 9. SILVIA LÓPEZ LÁZARO 10. GERMÁN HERRANZ CABRERO 11. FRANCISCA BARCELÓ SOLER 12. FERNANDO VILAR CAMPOS 13. MARÍA TERESA MARTOS REYES 14. GERARDO DEL CARMEN SANDOVAL HIDALGO 15. NIEVES MILLÁN MILLÁN 16. MARIANO CRESPO CÁNOVAS 17. MARÍA PAOLA GENTILE ETCHIMENDI 18. MARC ARACIL SANCHO 19. FRANCISCA FERNÁNDEZ ZAMBRANO 20. MARÍA DE LA SIERRA POLONIO DELGADO 21. ÓSCAR BLASCO MARTÍNEZ
SOM POBLE - ESQUERRA EL VENDRELL - ACORD MUNICIPAL (SP - ERC - AM)
1. Alfonso (Sito) González Bondia 2. Jennifer Macía Morilla (Independiente) 3. Marc Robert Jané 4. Albert Rovira Lope 5. Maria del Camen (Carmina) Bartra Sierra (Independiente) 6. Alfredo Valdivielso Romero 7. Carolina (Carol) Mayor Puig 8. Maria del Mar Vives Guasch (Independiente) 9. Gisela Arbós Bo 10. Àngel Ramírez Alarcón 11. José Antonio (Josan) Valverde Ramírez (Independiente) 12. Xènia Landeira Serra 13. Olga Sánchez Centeno (Independiente) 14. Carlota Gallés Faz 15. Rubén Suan Vives 16. Maria dels Àngels Catà Marlès (Independiente) 17. Marta Juanpera Adamut 18. Eira Pernas Landeira 19. Lluís Salada Rubio 20. Josep Mañe Chaparro 21. Salima El Youssoufi El Hadri Suplentes 1
. Maria Ramírez Palau 2. Enric Carbonell Melero 3. Dani Pernas Llobet 4. Karen Monserrath Zapata Torres (Independiente) 5. Baltasar Hurtado Saez (Independiente)
AGRUPACIO VEINAL PLATGES-AVP FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYAFIC (AVP-FIC
)
1. BÁRBARA MARÍA PERIS SELLÉS 2. SERGIO VÁZQUEZ IGLESIAS 3. MARIA CARMEN SIVILL FUENTES 4. DAVID MACHUCA BONILLA 5. RAFAEL SERRANO MOLINA 6. RAUL CARDO MARTINEZ 7. IVÁN JORDA GORDIAN 8. JESSICA SERRANO CASSAMA 9. NATALY VERTIZ LORENZO 10. IVÁN AZUAGA GOMEZ 11. GISELA GRANADOS GOMEZ 12. PEDRO LOPEZ MARTINEZ 13. AINA CASTOSA LLOBET 14. RAFAEL PERIS SELLÉS 15. MARIA MARTA MENJIVAR MENJIVAR 16. MARIA PILAR ESCALANTE FERNANDEZ 17. LLUIS ALBERICH AVIA 18. ESTELA LORENZO DA LUZ 19. SUSANA CALVERAS JUNCAROL 20. JOSE AZUAGA LOPEZ 21. JUAN MANUEL VÁZQUEZ NAVARRO Suplentes 1. SOFIA BAYO MORALES 2. DIANA GOMEZ POLO 3. ANTONIO CARMONA NARVAEZ 4. JULIO RICARDO AREOSO IGLESIAS 5. CARMEN JARA RUBIRA 6. SERGIO SÁNCHEZ 7. MARÍA TERESA SELLÉS LLINARES
SOM IDENTITARIS (SOMI)
1. ISRAEL CARRION CABARLLIDO (Independiente) 2. DEMELSA GONZALEZ BORNES (Independiente) 3. DANIEL FIRMINO VILLAVERDE (Independiente) 4. VERONICA BENITO GOZALEZ (Independiente) 5. ALEX VENTOS ISERN (Independiente) 6. EVANGELINA MIÑARRO RAMIREZ (Independiente) 7. ALAN PEREZ CUENCA (Independiente) 8. NURIA GARCIA FERNANDEZ (Independiente) 9. CARMELO MORENO CRESPO (Independiente) 10. MONTSERRAT FERRER MONTOYA (Independiente) )independiente) 13. CAMILO ANTONIO CANDEL TORRES (Independiente) 14. BELINDA DARROCHA COBOS (Independiente) 15. MIGUEL RICARDO LOPEZ ADELL (Independiente) 16. LAURA ESQUIVEL GARCIA (Independiente) 17. MANUEL DA ROCHA ARIAS (Independiente) 18. ANA MARIA MAYORGA FERNADEZ (Independiente) 19. ANDRES MORALES ROSINGANA (Independiente) 20. LOURDES MARIA CARRASCO VELASCO (Independiente) 21. JUAN MANUEL CARRASCO CARRION (Independiente) Suplentes 1. MARIA DEL CARMEN VELASCO ORDOÑEZ (Independiente) 2. FRANCISCO JOSE GOMEZ CATENA (Independiente) 3. MARIA DE LAS NIEVES MOLINER GRANIER (Independiente) 4. JUAN DAVID GARCIA LOPEZ (Independiente) 5. SARAY CARRIóN BELLIDO (Independiente) 6. FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARTIN (Independiente)
VOX (VOX)
1. ANTONIO MORENO VERA 2. ISMAEL PEREZ CORRAL 3. RAMON SANAHUJA DOMINGO 4
. VANESA GORDILLO BARRERO 5. SARAI MEDINA GUERRERO 6. JOSE MANUEL PADILLA PRIETO 7. ANTONIO MORENO BARROSO 8. SANDRA REYES GARCIA 9. DOMICIANO ASENSIO DE LA VARGA 10. ROSARIO CAMARERO OLIVARES 11. MARIA LUISA CABELLO CARBO 12. JOAQUIN TOMAS SALES 13. IVAN VIVAS VERA 14. MARIA FERNANDEZ CASTRO 15. JUAN CARLOS MEDINA GONZALEZ 16. CRISTAN FOZ MONTOSA 17. JUAN CARLOS PEREZ GARRIDO 18. KATHERIN DAYANA GILABERT CASTRO 19. HEBERT VALENCIA SHVEKOVA 20. EMILIA VILLA GIMENEZ 21. BEATRIZ GOMEZ GARCIA Suplentes 1. JOSE SOLER ESCOBAR
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP)
1. ALEXANDRE BARRERA DE HARO 2. JESUS JERONIMO MERINO IGLESIAS 3. JORGE JIMENEZ VAZQUEZ 4. CLEOPATRIS MATILDE BENITEZ JEREZ 5. RAFAELA ANDRES AMATE 6. JESUS VAZQUEZ ARROYO 7. ARACELI BUNDO HERNANDEZ 8. Mª DOLORES CUADROS PEREZ 9. LUIS MASANA ZAPATER 10. ALBA CUSI CASTILLO 11. VICTOR MANUEL GONZALEZ DIAZ 12. JOSE GABALDON GARCIA 13. EULALIA LLOBET RIVAS 14. ANTONIO NICOLAS SALGADO 15. GEORGINA MUÑOZ GARCIA 16. DAVID ROMERO GONZALEZ 17. GERARD CAMPS CUBEDO 18. LOT ARAUJO GARCIA 19. XANNA CAMPS CUBEDO 20. ANA MARIA CUBEDO MARTOS 21. RAMON ANTONIO CAMPS ROQUER Suplentes 1. JUAN PABLO MERINO CUSI 2. MARIA PILAR IGLESIAS MEDIAVILLA 3. ALEJANDRO BARRERA CONDE 4. ERICA ALEJANDRE PALACIN
PRIMER EL VENDRELL-JUNTS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
1. Josep Maria Llasat Roig 2. Luis Miguel Navarrete García (Independiente) 3. Sandra Maduell Morató 4. Albert Garriga Fonts (Independiente) 5. Gemma Armengou Blanco 6. Roger Inglada Martí 7. Pedro Alfonso Muñoz Díaz (Independiente) 8. Patricia Martín Recasens (Independiente) 9. Jaume Fortuny Lahoz 10. María Asunción Rovirosa Palau 11. Guillem Ballester Pérez 12. María Josefa Valle Solís (Independiente) 13. Josep Maria Rovirosa Jané 14. Josep Mañé Nin (Independiente) 15. Ana Maria Ramon Costas (Independiente) 16. María Concepción Vilaseca Cornellas 17. Francesc Trillas Rafecas 18. Maria Teresa Codina Batllori (Independiente) 19. Josep Rovirosa Palau 20. Joan Descals Esquius 21. Carme Cardó Soler (Independiente) Suplentes 1. Ignasi Girau Puig Serra (Independiente) 2. Anna Gómez Alujes (Independiente) . Carlos José Ortiz Morales
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP)
1. KENNETH MARTÍNEZ MOLINA 2. CHRISTIAN SORIANO GARCÍA 3. SÍLVIA VAQUERO MARTÍN 4. BALTASAR SANTOS FERNÁNDEZ 5. MONTSERRAT MARTÍN GIBERT 6. MARTA TOBELLA NIETO 7. MARIONA FIGUERAS MORALES 8. ALFONS HERRERA MIMBRERO 9. NÚRIA ROVIRA COSTAS 10. JUAN LUIS ESPINOSA VERDUGO 11. MOHAMED ISMAILI ALLALI 12. GEMA ACEDO LÓPEZ 13. MONTSERRAT SALVATIERRA FERNÁNDEZ 14. MOHAMED TAHIRI HASSOUNE 15. AMOR MORALES MOLINA 16. VERÓNICA TALAVERA HARO 17. M.ANGELES ZAMBRANO ROBLES 18. JUAN ANTONIO DIONISIO MONTORO 19. MANUELA CASAS PERÍN 20. RABIAA AKHRCHIN ABDOUN 21. MARTÍ CARNICER VIDAL Suplentes 1. HELENA ARRIBAS ESTEVE 2. MARÍA BELÉN ALCÓN VIDAL 3. JORGE MARTÍNEZ CABEZA 4. TERESA LLERENA REBULL 5. ANTONIO RODRÍGUEZ CIVICO 6. JORGE TRILLAS TOMÁS 7. JUAN MARÍA NIEVES GÓMEZ 8. DALMACIO JACINTO GASCÓN RUE 9. MARÍA ROSA HERAS JUNCOSA 10. PILAR JANÉ ABELLÓ
VALENTS (VALENTS)
1. JOSE TUA PARTANEN 2. PATRICIA CRISTINA VALER BATLLE 3. MANUEL CARO SERRANO 4. SARA ESCODA BALAGUERO 5. ALBA ROLDAN EXPOSITO 6. DAVID ABAD GUZMAN 7. JAVIER JIMENEZ PEREILA 8. AYOUB LFATTOUNI EL AICHOUNI 9. JULIA AMADOR HEREDIA 10. KARIMA AZOUAGH MOHAMED 11. PACO GARCIA TRAVADELL 12. PILAR MARTIN AVILA TORIBIO SANCHEZ ZORRILLA 14. JONATAN ASTILLEROS DEL FRESNO 15. ISABEL MUÑOZ JURADO 16. CRISTINA SANCHEZ BRUNET 17. FREDERIC MALDONADO BENEIT 18. JUAN ANTONIO ASTILLEROS FERNANDEZ 19. JOSEFA VELA MARRUECOS 20. DEYANIRA GARCIA CARRANZA 21. GERMAN CAMPOS VELA Suplentes 1. CARLOS JAVIER JIMENEZ TORRES
FEM VENDRELL (FEMEV)
1. MARIA DEL MAR VAZQUEZ OLIVEROS 2. MARIA MAR NEGRO LORENZO 3. JOSE MARIA PLANAS ROBLES 4. SORAYA VALENCIA ARÉVALO 5. SERGIO PLANELLA SÁNCHEZ 6. MARIA CARMEN FERNÁNDEZ AGUAYO 7. MOHAMED EL HATMI EL HATIMI 8. SAIOA GARCIA CARRILLO 9. ALBA LUCIA POSADA JARAMILLO 10. ADRIÀ CABELLO GUERRERO 11. MARTA SIMON ROVIRA 12. LUIS GONZALEZ GARCIA 13. JOSE MARIA CALAF POVEDA 14. TANIA MARIA ALONSO GALVEZ 15. GUADALUPE ZAMBRANO SANCHEZ 16. ROSARIO LAMIEL CAÑADAS 17. SARA BLANCO MONTALVO 18. JAVIER DOMINGUEZ ROMERO 19. CARMEN MARIA MONDEJAR CASTEJON 20. RAMON ALARCON GARCIA 21. JOSE MARIA PLANAS SAUMELL Suplentes 1. ANAIS MERCHAN NEGRO 2. MARC LEON MAÑE 3. MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ DIONISIO 4. ÓSCAR MEDINA CANILLAS 5. MARIA OLIVEROS CEBALLOS
ARA EL VENDRELL - ARA PACTE LOCAL (ARA PL)
1. LIDIA RODRIGUEZ DE DIEGO 2. JOAN MARIA DIU SAGUES 3. MONTSERRAT JULIVERT VAZQUEZ (Independiente) 4. SARA ISABEL SOLE CASTELLANO 5. DENIS MARTOS AZORIN 6. BERNARDO MUÑOZ CRUZ 7
. LUIS VINAGRE GONZALEZ 8. NURIA ARROYO GIMENEZ (Independiente) 9. MARIA ISABEL CARRERAS RODA 10. RAFAEL GIL MAÑE (Independiente) 11. GUILLERMO TORRES MOYA (Independiente) 12. ALBERT MARTIN CASADO 13. ANNA GIL BORREGO (Independiente) 14. ANTONIA PADILLA MARTINEZ 15. DANIEL REINON CINTAS (Independiente) 16. ROSA MARIA DALMAU CUTANDO (Independiente) 17. MANUEL ANGEL FERNANDO SANCHO SORA (Independiente) 18. JORGE OLLE SOLE (Independiente) 19. ROSA COTANDA MADRID (Independiente) 20. RODOLFO LOPEZ JIMENEZ (Independiente) 21. BENITA GONZALEZ ANTUNEZ Suplentes 1. JOSE MARTIN RODRIGUEZ (Independiente) 2. SERGIO CARRION RODRIGUEZ (Independiente) 3. RAFAEL JULIA BAS (Independiente) 4. MARIA CARMEN ORTEGA RUIZ (Independiente) 5. MIRIAM HERRERA LOZANO HERRARA LOZANO (Independiente) 6. MARIA JOSE BORREGO CARRASCO (Independiente)