L’Ajuntament del Vendrell incorpora sis nous treballadors

Aquest dimecres, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha donat la benvinguda als” del Servei d’Ocupaciò de Catalunya. Es tracta de dues persones contractades com a auxiliars de comerç, dues persones contractades com a dinamitzadores de noves tecnologies i dues com a dinamitzadors juvenils.Aquest programa consisteix en lai millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal.Els contractes tenen una durada de 6 mesos .