Article de Miquel Casellas: «Pactes i combinacions de poder al Vendrell»

Hem parlat durant uns quants dies de les eleccions municipals al Vendrell. Ara anem a divagar una mica amb un tema tan important com els resultats que són clau pels possibles pactes que es poden produir.

Tot i que el PSC fa mesos que treballa per terra, mar i aire deixant saturats de propaganda electoral i de les seves gestes als seus seguidors és gairebé impossible que assoleixi una majoria absoluta i obtingui 11 regidors de la formació. Llavors a partir d’aquí són més que necessaris els pactes per assolir aquesta majoria còmoda de govern.

Jo crec que els únics partits que veig difícil que entressin en una majoria del Psc seria Erc- Som Poble I Junts. Aquests ho veig complicat. Altres formacions que també es presenten per quatre fanals i un parell de millores a les platges segur que no s’ho pensen dues vegades. Aquests són Pp, Podemos. Fem Vendrell jo crec que també estaria entre aquests de pacte fàcil. Els diners ho arreglen tot i evidentment guanyar més de 3.000 al mes amb la feina de regidor que això comporta o guanyar-ne 800 a l’oposició amb un ple i un parell de reunions més al mes la cosa és molt diferent.

La gràcia es moure´s ràpidament després de les eleccions i no esperar que canti el gall al dia següent. Potser ja seria massa tard en aquest moment. Per assegurar el tret, la mateixa nit electoral cal quedar per fer un cafè el dilluns següent i així ja tens el tema una mica controlat, encara que depèn com quedi el panorama hi hagi a vegades molt poca cosa a fer amb uns resultats que no permeten gaires moviments.

A banda dels polítics que es presenten a les eleccions hi ha un altre fenomen que també existeix i que en aquesta legislatura també s’ha produït que són els càrrecs de confiança que són persones que no cobren tant com un regidor, però n els falta gaire i que estan allí per pactes, interessos i altres martingales. Aquests fan el que els dicta qui el va posar. En aquesta legislatura n’hem tingut un que amb la pandèmia ja es va passar a l’anonimat. A Calafell crec que n’han tingut sis en aquesta passada legislatura i Cunit també n’ha incorporat més d’un durant aquests darrers quatre anys.

Quan hi ha un govern de coalició i com paga el poble s’acostuma a incorporar algun càrrec de confiança que no ha pogut aconseguir un sou públic perquè s’ha quedat fora de les llistes o per premiar el paper que ha fet durant la campanya o simplement perquè estigui quiet i no doni pel sac.

Al Vendrell els pactes seran necessaris perquè aquest govern socialista tot i les ganes i les peles invertides no aconsegeix superar el seu poder de convocatòria encara que t’estiguin repetint i repetint els actes que fan per totes les vies inclús el tradicional cotxe amb altaveu donant tombs pel poble..

Només cal anar a donar un tomb i veuràs com molta gent està descontenta amb la política que s’ha portat aquesta legislatura i en resum en els darrers 40 anys perquè no ens enganyem, fins ara no han manat ni Podemos, ni els carlistes, ni un partit de marcians vinguts de Mas d’en Gual que no paga les quotes de l’Associació de veïns, sinó que han manat Carnicer, Arribas, i una mica de Benet, que curiosament alguns dels seus seguidors d’alta societat sembla que simpatitzen molt bé amb el Kenneth i els seus incondicionals.

El Kenneth no sap manar amb minoria i vendrà tot el que faci falta que no sigui bàsic a a quí faci falta perquè li aprovi les mocions que no serviran per res i quedaran en l’oblit com aquesta legislatura. Sobretot li tiraran endavant uns pressupostos per fer del Vendrell una vila sense cap ni peus, sense ordre ni planificació amb un pla d’ajust que tenim fins el 2030.