«5760 minuts de ball i foc», lema de la Festa Major del Vendrell

Les Administradores i els administradors de Santa Anna han presentat avui en roda de premsa el cartell d’actuacions de la Festa Major del Vendrell 2023. Un cartell que neix, segons han explicat, com a conseqüència d’escollir en primer lloc el lema de la Festa major d’enguany, amb el que han volgut transmetre la intensitat, l’alegria i les vivències dels quatre dies de festa. D’aquí en va sorgir, de diferents estils i edats. En aquest punt també han volgut agrair la col·laboració d’Edgar Toldrà en la confecció de tot el material audiovisual de promoció.Segons han explicat les Administradores de Santa Anna, el procés per seguir dissenyant els detalls de la Festa major va seguir amb la tria de la imatge gràfica. Finalment, de les 17 propostes presentades, la guanyadora va ser la Joaquim Sicart.Un cop el lema i la imatge decidits, les Administradores van començar a treballar en la confecció del cartell d’actuacions, amb la voluntat que fos el màxim d’inclusiu i variat possible i amb caps de cartell potents dedicats a diferents franges d’edat i en què també hi hagués paritat d’intèrprets masculins i femenins.Actuacions Festa Major 2023: 25 juliol Sant JaumeOrquestra/cobla Montgrins (Sardanes tarda – Ball nit)MClanGertrudisCoco (versions)P.D Marla 26 juliol Santa AnnaAlegria que és Festa Major (homenatge a La Trinca)XiulaLos DiablosAuxiliTarraco Surfers (versions)D.J. Trapella 27 juliol Santa AnnetaSonall (espectacle familiar)Orquestra La Chatta (concert tarda – ball nit)TriquellCompanyia Eléctrica Dharma (aniversari 50 anys)D.J. Lo Puto Cat 28 juliol Dia del gosHeavy per xics (espectacle familiar)DantuviPortboKoko Jean & The TonicsThe Gramophone Allstars Big BandSelectores ArreladesEnllaç vídeo presentació actuacions Festa Major 2023: https://youtu.be/qKRF6rC8gWw Les Administradores i administradors de Santa Anna han avançat també que ja tenen en marxa alguns productes de marxandatge per promocionar la festa. D’una banda, la samarreta de Festa Major (15 €), que es pot reservar a la Regidoria de Festes de dl. a dv., de 10 h a 14 h , a l’antiga Biblioteca (La Rambla, 24), i a les diverses barres i activitats de les Administradores de Santa Anna.I d’una altra banda, també han editat un punt de llibre (2 €), que també es pot adquirir als mateixos punts.