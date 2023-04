Cunit acollirà un camp de treball per a joves aquest estiu

Aquest estiu, Cunit serà un dels municipis que acollirà un dels camps de treball per a joves de 14 a 17 anys que organitza cada any la Direcció General de Joventut.

Del 2 al 16 de juliol un grup de quinze joves d’arreu de Catalunya viurà aquesta experiència de contacte i d’intercanvi al nostre municipi fent diferents actuacions a la zona del Neoparc combinades amb activitats de lleure.

El “CunitCamp” serà gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cunit treballarà de forma coordinada per tal que l’experiència sigui el més enriquidora possible.

Durant l’estada del grup al municipi estan planificades una sèrie d’activitats amb l’objectiu que puguin conèixer i descobrir els racons del nostre territori amb la convivència amb d’altres joves i veïns de Cunit, treballant així la sensibilització dels joves amb tasques de voluntariat, comunitat i inclusió social.

Participar en un camp de treball és una bona oportunitat per bescanviar experiències, fer noves coneixences i descobrir nous paratges.

Es comptarà amb la col·laboració de l’escola Els Cossetans que cedirà un espai per a la pernoctació del grup de joves durant els quinze dies totals de durada del camp de treball.

La Regidora de Joventut, Yolanda Sánchez Monterrubio, opina que és una bona oportunitat per obrir el nostre municipi a la resta del territori i donar a conèixer les nostres tradicions i el nostre patrimoni a joves d’arreu de Catalunya.