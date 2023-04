Descals sobre terra superficial i banal, un baluard d’esperança

Joan Descals és amic meu, des de fa anys. Discrepem en matèria d’opcions polítiques, i en parlem les comptades ocasions que ens veiem. Parlat amb ell, debatre, és un oasi en aquest temps d’etiquetatges i insults, temps escombreria.Més enllà del seu talent pictòric, més enllà del seu aclaparador coineixement cultural, més enllà de la seva proverbial generositat, més enllà de la seva educació intatxable, més enllà dels seus ideals, més enllà de les moltes vivències acumulades i aprofitades per compartir, el Joan és l’home que conversa.És el meu amic, quan ens veiem les nostres converses són com un ininterromput diàleg. El Joan és intel·ligent, d’una sagacitat poc habitual, té Un espectacular sentit de l’humor. Malgrat el seu aspecte beatífic- menut, cabells blancs, caminar lent i verb pausat- és capaç de riure del mort i del qui el vetlla, començant per ell mateix.He esperat a Sant Jordi per fer-li el meu modest homenatge al millor nonangenari del Vendrell. El Joan llegeix i llegeix. Jo de gran, vull ser com ell excepte, obviament, en la seva vessant d’admirat senyor de dretes. I ara que li dic això , ja tornaríem a tenir una magnífica discusió. Felicitats!