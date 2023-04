Ernest Benito rescata de l’oblit un article d’Andreu Nin sobre Sant Jordi

No ha estat fàcil trobar un escrit de l’Andreu que fes referència a la diada de Sant Jordi. Cal pensar que en els anys que es dedicava al periodisme no existia la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona estava en mans dels Lerrouxistes i la Mancomunitat era encara un projecte embrionari. Tot i les condicions poc favorables a la celebració de la jornada hem trobat aquest magnífic escrit de Nin que és un compendi d’allò que sempre hem volgut molts dels que ens sentim d’aquest país.Perquè aquesta sala que el poder castellà feu d’Audiència on aplicar justícia amb lleis estranyes, fou abans el Palau de la Generalitat Catalana. L’Audiència ja no hi és, la Diputació artificial hi perdura, recobra els salons pairals i es prepara a continuar la historia de Catalunya.