Fulgencio Ruiz, «Ful», ja té una plaça dedicada a Calafell

Fulgencio Ruiz Toral (Barcelona, 1948–Calafell, 2020) ja té una plaça de dedicada al municipi. Portarà el seu seu nom l’espai situat davant la Creu Roja, entitat a la qual va dedicar més de tres dècades de la seva vida, a més de moles altres iniciatives socials i culturals. El “cognom” de la plaça serà Ful, ja que el diminutiu del seu nom de pila va esdevenir l’apel·latiu amb què el coneixia tothom.

Reconegut com una boníssima persona, va ser una de les ànimes del nucli de Segur, d’on era veí, i en el conjunt del municipi. L’associació de veïns i propietaris de Segur, el Centre d’Iniciatives Turístiques, la cavalcada de Reis i l’assemblea local de la Creu Roja van ser entitats i activitats a les quals va dedicar tota una vida.

Ful ens va deixar el 19 de novembre de 2020 i el seu funeral va ser una mostra multitudinària de dol. La proposta de dedicar-li un espai pública ha sortit de la seva família i ha estat aprovada per unanimitat en el ple municipal del 20 d’abril.

El nom d’Elvis Presley queda en llista d’espera

D’altra banda, l’Ajuntament ha deixat en llista d’espera la proposta de dedicar una via o un espai públic a Elvis Presley al nucli de Segur. La proposta sorgeix de l’entitat ClubElvis Spain, amb vinculacions al nucli, a títol de divulgar el llegat de Presley (Tupelo, 1935–Memphis, 1977), figura clau de la música i icona popular de la cultura del segle XX.

La comissió del nomenclàtor ha constatat que actualment no hi ha a Segur un espai disponible i adequat per a aquesta denominació. No obstant això, s’ha inclòs el nom d’Elvis Presley en una llista de possibles denominacions, per si en el futur apareixen espais adients.