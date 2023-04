El govern de Cunit torna a reclamar el bus exprés a Barcelona

El govern de Cunit torna a demanar que el departament de Territori tiri endavant el compromís contret el maig de 2022, quan a la Taula de Mobilitat del Penedès es va acordar posar en marxa un servei de transport express amb un Bus que uneixi Calafell i Cunit amb Barcelona ciutat.

Des d’aleshores, el govern cunitenc que forma part d’aquesta Taula de treball específica de mobilitat pel territori del Penedès, no ha obtingut data de la posada en marxa ni tampoc ha aconseguit contactar amb el departament per fer les consultes corresponents.

Així ho explica Jaume Casañas, alcalde de Cunit: “després de demanar respostes ens hem trobat amb un silenci que ja s’allarga mesos per part de la Generalitat de Catalunya. Fa dos mesos que he demanat hora amb el Secretari General de Mobilitat Marc Sanglas, i encara espero resposta. Es tracta d’una deslleialtat intitucional amb la que mai m’havia trobat, els acords entre institucions, en aquest cas Generalitat i Ajuntaments s’han de respectar mani qui mani. No és un lleig que fa al alcalde de Cunit, ni al govern de Cunit sinó als gairebé 16.000 habitants del nostre municipi”.

Des del govern cunitenc es demana, a la Delegació del Govern del Penedès, que es convoqui amb urgència la Taula de Mobilitat del Penedès.