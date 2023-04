Nova edició del Voluntariat per la llengua al Vendrell

L’Oficina de Català del Vendrell prepara una nova edició del programa Voluntariat per la llengua, que consisteix aaparellar una persona catalanoparlant que fa de voluntària amb una persona no catalanoparlant que tingui interès a practicar el català.

És per això que es busquen voluntaris catalanoparlants que vulguin participar en aquesta nova edició del programa. A la vegada, totes les persones, siguin alumnes o no dels cursos de català, que necessitin practicar el català oral per guanyar fluïdesa i seguretat d'una manera distesa, també poden apuntar-s'hi com a aprenentes.

Un cop les dues persones entren en contacte, només hauran de pactar dia, hora i lloc de trobada. En definitiva, es tracta de conversar durant una hora a la setmana en català durant 10 setmanes. Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a aprenentes o com a voluntàries poden adreçar-se a l’Oficina de Català del Vendrell.