Calafell celebrarà el Family Weekend del 29 d’abril a l’1 de maig

La vuitena edició del Calafell Family Weekend se celebrarà del 29 d’abril a l’1 de maig. I un any més, vol tornar a ser el cap de setmana més divertit de l’any per atreure famílies d’arreu del país, tant de Catalunya com de les comunitats veïnes. Junt amb un amplíssim programa d’activitats de tota mena, hotels i apartaments turístics ofereixen paquets d’allotjament dissenyats per a famílies amb nens i amb preus competitius perquè tothom pugui fruir d’aquest esdeveniment.

Aquest programa, creat per Turisme de Calafell, vol crear una experiència lúdica i participativa per a les famílies, que ajudi a consolidar cada cop més la destinació de turisme familiar, que Calafell va assolir ja fa uns anys.

Durant tres dies, al municipi hi haurà activitats com tallers, conferències, jocs, gimcanes, espectacles musicals, inflables...moltes de les quals posen en valor els actius turístics locals, com la platja, la gastronomia o el patrimoni històric. Tot, en diferents escenaris del municipi.

El cartell artístic del certamen torna a ser de primer nivell. Hi figuren Família Amiguindy, Mag Lari, El Pot Petit, Marmi, Joaquín Mata, Joan Tena, Gisela Quirós, Marlo o Lara García.

Qui no es vulgui perdre ni un instant del Calafell Family Weekend, té la possibilitat d'allotjar-se al municipi durant el festival. A més, hi haurà entrada gratuïta als monuments i museus locals, així com descomptes en recintes de lleure del municipi.