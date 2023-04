Cap de setmana literari a la plaça dels Germans Trillas de Coma‑ruga

Dissabte 22 d’abril, a les 10 del matí, a la plaça dels Germans Trillas de Coma-ruga, tindrà lloc la inauguració del Festival Coma-ruga literària, una de les activitats de Sant Jordi organitzada per l’associació Coma-ruga literària juntament amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell.

Durant dues jornades, dissabte i el mateix dia de Sant Jordi, diumenge 23 d’abril, s’hi faran presentacions de llibres, contacontes, recitals de poesia i concursos literaris i de dibuix.

Gloria Gómez, presidenta de Coma-ruga literària, ha explicat que són la primera entitat cultural del nucli marítim i que està formada per persones que escriuen i que volen difondre la literatura per tot el municipi. La nova associació està oberta a totes aquelles persones que en vulguin formar part, tant si són escriptores o només lectores. Durant la celebració del Festival es podrà demanar informació per poder associar-s'hi.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que “tenim un Sant Jordi ple d’activitats i aquest any amb una nova proposta impulsada per l’associació Coma-ruga literària que té com a objectiu fomentar la cultura, en general, i la literatura, en particular, als nuclis marítims i al conjunt del municipi, per tal de reforçar la cohesió social”.