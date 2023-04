Veïns de Calafell denuncien el projecte del Parc del Circ a l’Oficina Antifrau

La plataforma Salvem el Parc de la Sínia ha denunciat a l’Oficina Antifrau el projecte del Parc del Circ. El col·lectiu, format per tres associacions veïnals de Calafell, considera que l’Ajuntament ha afavorit el Circ Raluy Legacy per a què arreli al municipi i ha discriminat injustificadament altres companyies. També apunten que el Parc del Circ projectat a la Sínia suposarà “malbaratar” 300.000 euros inicials així com costos addicionals un cop el recinte estigui operatiu.



Consideren que hi ha indicis de malversació de fons públics i corrupció, i volen que Antifrau ho esclareixi. L’Ajuntament, al seu torn, defensa la legalitat del procés i insta els veïns a dur el cas als jutjats si sospiten que s’està cometent un delicte.

El moviment Salvem el Parc de la Sínia denuncia que l’Ajuntament ha vetat la presència de diverses companyies de circ a Calafell per afavorir únicament a Raluy Legacy, i apunten que aquesta discriminació s’ha basat en un conveni de col·laboració que no inclou cap clàusula d’exclusivitat.

En aquest sentit, exposen un informe de l’Autoritat Catalana de la Competència en què es conclou que l’Ajuntament ha actuat de forma legal però ho ha estat “prou curós” en els principis de publicitat, igualtat de tracte concurrència i competència. L’ACCO insta el consistori a substituir els convenis directes per procediments basats en la publicitat i els concursos de mèrits empresarials per tal de poder triar en base a la millor proposta.

La plataforma també qüestiona que l’Ajuntament tingui prevista una inversió inicial de 300.000 euros a través d’un contracte mixt sense haver elaborat un pla de gestió i viabilitat de tot el projecte, i les despeses associades en un futur pel que fa al manteniment del recinte, entre altres.

Al mateix temps, els veïns adverteixen que el Parc de la Sínia està catalogat al planejament urbanístic com a clau 3, la qual només permet construccions “que serveixin per a un millor desplegament dels usos previstos, sempre i quan no ocupin més del 5% de superfície de la zona”. Segons la plataforma, el projecte per a la instal·lació de caravanes i d’una petita carpa topa amb aquesta norma.

L’Ajuntament defensa la legalitat del procés

Al seu torn, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, sosté que la relació amb Circ Raluy Legacy s’ajusta a la normativa vigent i ressalta que l’informe de l’ACCO així ho subscriu, “ja que només fa recomanacions per substituir les adjudicacions directes per processos publicitats”.

Ferré apunta que la relació directe amb Raluy Legacy “no és cap il·legalitat” i argumenta que és el mateix procediment que utilitza el consistori per contractar la majoria d’espectacles culturals, “que sempre tria l’Ajuntament sense cap concurs perquè són contractes menors”. Alhora, defensa la relació amb aquesta companyia “perquè antigament a Calafell n’havien actuat d’altres que deixaven els terrenys malmesos i amb impagaments als rebuts de la llum”.

Respecte les crítiques urbanístiques per tirar endavant el Parc del Circ, l’alcalde rebat els veïns i assegura que les caravanes que s’hi instal·laran són mòbils, de manera que no incompleixen la normativa, i ressalta que el recinte serà de gestió municipal: “En cap cas fem una cessió dels terrenys a la companyia”. En relació a la inversió de 300.000 euros, defensa que és per museïtzar l’espai i assegura que l’Ajuntament està a punt d’enllestir un pla de viabilitat per a l’escola de circ.

L’alcalde diu no comprendre la denúncia a Antifrau i insta els veïns a elevar el cas directament als jutjats si consideren que hi ha indicis de delicte. Mentrestant, celebra que la iniciativa per fer el parc continua el seu curs, amb previsió que l’Ajuntament i l’empresa guanyadora de la museïtzació puguin signar properament el contracte i definir exactament com serà el recinte en base al material que cedeixi Raluy.

La intenció és que l’escola estigui en funcionament a la tardor i al cap de poc temps obri el museu, si bé Ferré admet que les eleccions municipals poden modificar aquestes previsions.