El Vendrell limita la fondària de les noves piscines d’ús particular

L’Ajuntament del Vendrell redueix la profunditat màxima que podran tenir les piscines particulars que es construeixin a partir d’ara. La normativa vigent permetia que els vasos fossin de fins a 2,40 metres de fondària, mentre que ara el topall se situarà en els 2 metres. És un dels canvis introduïts a través de la modificació de l’ordenança municipal que regula la construcció d’aquests elements, aprovada de forma definitiva al ple d’aquest dilluns a la tarda. La regidora d’Urbanisme, Núria Rovira, apunta a que els canvis es van començar a treballar fa tres anys per estalviar aigua i destaca la importància que entrin en vigor en un moment transcendental de sequera.

Rovira relata que el consistori volia actualitzar l’ordenança tant pel context climàtic com per la necessitat d’ajustar diversos aspectes associats a la construcció i a les molèsties entre veïns. També s’ha aprofitat per fixar unes pautes en relació a les piscines desmuntables, les quals han proliferat notablement des que el 2002 es va provar la primera ordenança que regulava les piscines particulars.

Pel que fa a la profunditat dels vasos de les piscines construïdes a nivell privat, Rovira apunta que han buscat assessorament entre les empreses especialitzades i també dels tècnics municipals que tramiten les llicències d’obra. Fetes les consultes, la conclusió és que la majoria de piscines es construeixen per refrescar-se o jugar amb adolescents i criatures, de manera que “tothom coincideix que 2 metres és una profunditat suficient i no calen vasos de fins a 2,4 metres”.

Al mateix temps, la regidora assenyala que bona part de les piscines que es construeixen al Vendrell són a cases unifamiliars on viuen avis “que utilitzen aquest espai com un punt de reclam familiar per reunir fills i nets”, fet que també demostra, diu, que no són necessàries les grans fondàries.

Tot i permetre sa partir d’ara vasos de fins a 2 metres, Rovira recorda que la majoria de piscines no s’omplen arran del nivell de terra, ja que habitualment hi ha alguns centímetres de distància. Així, es preveu que les properes construccions s’omplin aproximadament un màxim d’1,80 metres.

Actualment al Vendrell hi ha al voltant de 2.000 piscines privades, i la regidora assegura que la gran majoria de propietaris opten per la reutilització de l’aigua d’un estiu per l’altre. Celebra aquest tarannà i confia que la limitació de la profunditat contribueixi a ampliar aquest estalvi.

A banda de la profunditat dels vasos, els canvis a l’ordenança també estableixen que la distància de separació amb la finca veïna haurà de ser igual o superior a la fondària màxima de la piscina. Com a mínim, serà d’1,20 metres, “de manera que les parcel·les més petites ja no podran construir una piscina i s’evitaran problemes de filtracions i humitats a les cases més properes”.

En relació a les piscines desmuntables, la modificació de l’ordenança estableix que la seva instal·lació no necessitarà llicència municipal sempre i quan tingui una alçada màxima d’un metre i una capacitat de 10.000 litres com a molt. També quedarà exempta de llicència si s’instal·la directament sobre la cota de terreny -sense fer obres-, no se situa sobre cap forjat, terrassa o coberta, i respecta la separació d’1,20 metres amb les tanques dels veïns.

Rovira conclou que l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança permet resoldre diverses qüestions tècniques relacionades amb la construcció de piscines, optimitzar consums i, al mateix temps, assolir més simplificació administrativa quan un veí demana permís per fer una nova piscina.

Resolts aquests canvis normatius, la regidora avança que el proper pas que haurà de fer el govern de la següent legislatura és modificar l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua. Rovira apunta que, si bé ara totes les qüestions s’han centrat en aspectes vinculats a la construcció de les piscines, els propers canvis normatius sí que hauran d’incidir en la gestió i el consum d’aigua.

Aquesta modificació, afegeix, també haurà d’afrontar possibles restriccions en el reg d’horts i jardins, ja que assegura que són àmbits on es consumeix més aigua que les piscines, ja que insisteix que la majoria es mantenen plenes tot l’any.