Condemnat a 22 anys i mig de presó per calar foc i matar la seva parella a la Bisbal

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 22 anys i sis mesos de presó l'home acusat de ruixar amb gasolina la seva parella i calar-li foc a la Bisbal del Penedès l'any 2021. Ho ha avançat el Diari de Tarragona i ho ha confirmat el TSJC en un comunicat. Al febrer d'enguany, el jurat popular va declarar per unanimitat que l'home era culpable d'assassinat. El jutge de la secció quarta l'ha condemnat per un delicte d'assassinat amb acarnissament, amb l'agreujant d'abús d'autoritat i parentesc. També li ha imposat set anys de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se i acostar-se als familiars de la víctima durant 24 anys. A més, els haurà d'indemnitzar amb 254.000 euros per danys morals.

El fiscal va demanar la mateixa pena imposada mentre que la defensa en va sol·licitar 15 anys de presó. Per la seva banda, el lletrat de l'acusació particular va demanar presó permanent revisable, i alternativament, una pena mínima de 25 anys. En la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat recorda que els fets van tenir lloc el 26 d'abril del 2021, quan el condemnat i la víctima, que compartien una relació sentimental des de l'any 2019 es trobaven al seu pis de la Bisbal del Penedès. En aquesta línia, indica que l'home va ruixar amb garrafa de benzina sobre la dona i li va calar foc amb un encenedor. La víctima, que tenia 50 anys i reconeguda una discapacitat del 33%, va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron en estat inconscient i va morir poques hores després. Després de l'agressió, l'home, que tenia 37 anys, va trucar al 112. En arribar al lloc, les dotacions policials i sanitàries van trobar la víctima a l'exterior de la casa, concretament al porxo, asseguda en una cadira de plàstic, nua, amb cremades que afectaven aproximadament el 96% de la seva superfície corporal. Aquell mateix dia, els Mossos d’Esquadra van detenir el condemnat com a presumpte autor de l'homicidi de la seva parella. A la sentència, el jutge exposa que la manera com es van produir els fets van fer que la víctima "veiés reduïda de forma molt intensa les seves possibilitats de defensa". Remarca “la desproporció tan rellevant de forces existent" entre l'autor dels fets i la víctima i destaca que "es trobaven sols en aquell moment a la vivenda". A més, indica que segons el jurat, el parentiu existent entre ells es tradueix en "una taxa o grau de menyspreu més gran cap a les normes bàsiques i els valors que regulen les relacions socials". D'altra banda, assenyala que encara que els membres del Tribunal del Jurat van entendre acreditat que l'acusat tenia diagnosticat un trastorn de personalitat inespecífic així com un trastorn de dependència a substàncies tòxiques, en el judici va quedar descartat que aquesta patologia dual "es traduís al moment dels fets en una afectació de les capacitats intel·lectives i volitives de l'acusat, precisament perquè, sobre la base de les conclusions dels pèrits forenses, es va entendre que l'element fonamental determinant de l'activació de crisis agudes que podien afectar les seves capacitats era el consum abusiu de substàncies tòxiques". En aquesta línia entèn que queda acreditat que a la data dels fets l'home no presentava un patró de consum abusiu a cap d'aquestes. Així mateix, manifesta que d'acord amb les declaracions dels membres de Policia Científica i els resultats de l'autòpsia del cos, es va evidenciar que la dona "va haver de patir de manera necessària un dolor atroç, amb l'element afegit, acreditat per els testimonis, que va estar conscient en tot moment", fins l'instant en què va ser sedada pels serveis sanitaris i traslladada amb helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron. Per tot plegat, el magistrat ha condemnat l'acusat per un delicte d'assassinat amb ensenyament amb els agreujants d'abús de superioritat i parentiu.