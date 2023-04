Article de Miquel Casellas: «Els agents Tobies de la policia del Vendrell»

Ara queden pocs dies perquè hi hagi eleccions municipals i qui més qui menys se les pensa totes en presentar projectes o realitats que depèn com vinguin les properes eleccions mai més es va saber res mentrestant ens hem gastat uns quants diners. Com paga el poble innocent i servil, no passa res. Doncs aquí al Vendrell han creat un cos de policia local estil Rambo o Brimo digal-li com vulguis. Fa uns deu anys la cosa ja es va fer quan la policia ho portava el Raúl Buira, el qual va desaparèixer tan ràpid del panorama polític deixant tants comentaris com aquest polítics que també van tenir moments estel·lars que els que tenim cabells blancs encara recordem.

Aquests agents tal com s’han presentat són aquests que quan alguns es posen tontos pim pam quatre òsties i tots contents i cap a casa. Si tenim un ocupació doncs un parell o tres d’agents i ja ho tenim tot arreglat, a la Rambla hi ha problemes i no fan cas a la resta doncs enviem els aquests Tobies superequipats i pim pam tot arreglat. Però clar aquest govern optimista presenta una cosa i et volen vendre la moto que una altra cosa i quan llegeixes la notícia tan plena d’incongruències al final et penses que davant teus tens un una nova secció de la policia local que quan hi hagi problemes aniran al lloc a negociar amb els delinqüents habituals amb una cafè pel mig, mentrestant treuran un parell de contes i si hi ha menuts a la zona els hi explicaran un parell de contes de la caputxeta vermella. Si veuen que està tot allò fet una porqueria es posaran a endreçar la casa perquè els moradors estiguin còmodes a la seva llar.

Un dia d’hivern t’avorreixes i et montes un grupet per cremar contenidors, doncs vindran aquests xicots amb una gran formació i cursos de tot tipus i et faran classes in situ amb wifi incl`so per saber triar on va cada residu i que d’aquesta manera tots cuidem millor el medi ambient que el tenim molt malament.

Si hi ha problemes de seguretat ciutadana ja trucaran als Mossos que són els qui ho porten, ells aniran allí de bon rollo a parlar amb el pispa que faci falta. Si han robat alguna botiga aquests angelets s’encarregaran de dir, home pots agafar algun diner, però li pots tornar la documentació i les claus del cotxe. Així de bon rollo com els nostres Tobies que tenen menys futur que el trio de Ciutadan’s a la política local encara que s’ha de dir que han estat dels millors que formen part de l’ actual equip de govern, però la vida és injusta i no sempre es queden els bons, els mediocres van pujant com l’escuma.

Per fer més propera aquesta unitat especialitzada el dia d’Acció de Gràcies repartirà dolços entre la quitxalla del Vendrell perquè sigui més propera. Per altra banda, el servei de guarda i custodia del protocol de la festa major del Vendrell ho està estudiant si també acompanyarà a la en les seves processons per la seva proximitat a la societat i a les persones més febles d’aquest Vendrell que tenim el seu caràcter altruista i benèfic.

Em fa molta gràcia que en un Vendrell on mai passa res, ara treguin un cos d’homes de Harrelson que no té res d’Ong i ens el volen pintar com uns angelets. Clar després no veiem policies a peu per la vila perquè estan tots a la caserna preparats per sortir a repartir estopa. Més educadors de carrers i agents cívics i menys 4x4 humans. Així no anem enlloc.

Arribem a un punt de distorsió de les coses que potser aviat anirem al Torrent del Lluch a gaudir d’aigües medicinals que baixen tranquil·lament i es van carregar un colònia d’ànecs que mai tindran el reconeixement que es mereixen perquè caure perquè ells també creien que tot és bonic fins que un bon dia ens van deixar per alguna cosa que es devien empassar. Alguna cosa es va dir, però ves a saber com aquests Tobies que repartiran òsties sagrades als més necessitats o no?