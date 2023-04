La Bisbal celebra Sant Jordi amb un ampli programa d’activitats

Un any més, la Regidoria de Cultura ha organitzat un ampli programa d’activitats amb motiu de la celebració de Sant Jordi. Les activitats començaran el dijous 20 d’abril , a les 18h, amb l’espectacle de contes familiars “Llegendes de dracs” de la mà d’Ingrid Domingo a la biblioteca.“Memòries escolars. Converses i records de l’escola de la Bisbal en el centenari de l’edifici”. El llibre conté més de mig centenar d’entrevistes realitzades per la periodista bisbalenca Sònia Ferrer i informació històrica confeccionada per l’historiador local Jordi Ferran Ventosa. El llibre inclou entrevistes a bisbalencs i bisbalenques de diverses generacions que, en algun moment de la seva escolarització han estudiat a l’edifici centenari de les cúpules. També inclou les converses mantingudes amb altres persones relacionades amb l’escola, com ara mestres o veïns i veïnes que hi ha treballat en algun moment de la seva vida. Així mateix, aquest volum inclou documents, fotografies de l’escola, records i treballs manuals, la majoria dels quals han estat cedits per persones que han volgut participar en aquest recull que la Regidoria de Cultura ha editat amb motiu de Sant Jordi. El diumenge 23 d’abril , a partir de les 10h, la plaça de l’Església aplegarà diverses parades literàries i de roses. A les 11:30h , el pati de l’escola vella acollirà el lliurament de premis del concurs literari infantil i l’actuació musical oberta a tot el públic a càrrec de “Landry el rumbero”.A les 13h, la plaça de l’església acollirà la presentació de l’obra del bisbalenc Sergio Martín “Tú (Yo): El sentir de un segundo”. També hi haurà la parada de l’autor bisbalenc Júlio Calderón, la parada de llibres de 2a mà de l’Associació de Dones La Roca Foradada i l’estand de la Regidoria de Cultura amb els llibres publicats per l’Ajuntament. A les 13:30h la plaça de l’església acollirà la xatonada popular organitzada per l’Associació de Dones La Roca Foradada (inscripcions a l’entitat 622 649 297 ). A les 18:30h , al pati de l’escola vella, lliurament de premis del 15è Concurs Literari de Sant Jordi,presentada per l’humorista Ferran Aixalà. A continuació, cloenda dels actes de la diada amb el concert “Tribut a Núria Feliu”.