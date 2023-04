El govern de Cunit ha aprovat inicialment el pla especial urbanístic per implantar un càmping-resort amb llacuna per practicar surf a l’entorn de la Masia Cal Pla, la qual està previst rehabilitar amb el mateix projecte.



Segons recull el butlletí oficial de la demarcació de Tarragona d’aquest dilluns, la Junta de Govern Local del 28 de març també va donar el vistiplau a l’Estudi Ambiental Estratègic i va acordar suspendre l’atorgament de llicències i altres autoritzacions vinculades a tota l’àrea afectada pel pla urbanístic. El projecte, presentat públicament el desembre del 2021 pels promotors i l’Ajuntament, preveu la creació de 150 llocs de treball directes i 390 d’indirectes. El pla entra ara en fase d’al·legacions.

Segons el projecte exposat fa un any i mig, es tracta d’una instal·lació pionera a Catalunya. N’hi ha de similars al Brasil, Corea del Sud, Suïssa, Austràlia i el Regne Unit, mentre se n’estan projectant mig centenar més arreu del món.

La previsió és que el resort tipus Wavegarden a Cunit estigui integrat al paisatge i mantingui al màxim la vegetació actual. Pel que fa a la llacuna en particular, tindrà dues zones per experts, amb onades de dos metres d’altura, i dues altres zones per a principiants, amb una altura d’uns 60 centímetres. Tot i que estarà integrada al complex turístic, la llacuna tindrà un accés independent amb pagament d’entrada.