Pla Horitzó Arbocenc 2030, el full de ruta de les prioritats de l’Arboç

L’Ajuntament de l’Arboç ha presentat un primer esborrany d’aquest document estratègic, que planifica les polítiques de futur necessàries per donar un impuls decisiu al municipi en els diferents àmbits que la UE considera prioritaris per al desenvolupament futur de les ciutats i els pobles: transició ecològica, transformació digital i inclusió social. Un projecte estratègic de desenvolupament transversal del poble que planificarà les polítiques de futur al poble en àmbits tan destacats com l’educació, l’ocupació, els equipaments, la cura del medi ambient, l’atenció a les persones o la inclusió social.

Els treballs per a l’elaboració d’aquest document van arrencar al setembre de 2021 i s’han desenvolupat de forma participativa. En aquest sentit, l’Ajuntament va organitzar al llarg de 2022 un seguit de taules de treball amb diversos col·lectius i agents del municipi. Concretament, es va convocar una Taula Ciutadana, que va aplegar una trentena de veïns i veïnes de l’Arboç; una Taula de Desenvolupament Local, que va reunir una desena de representants del teixit social i econòmic del municipi; i una taula amb els diversos grups polítics que tenen representació al consistori.

Tot partint de les conclusions extretes del conjunt de sessions organitzades, l’Ajuntament ha confeccionat un primer document, de caràcter provisional, que tanca el procés desplegat fins ara i vol ser un primer esborrany del full de ruta que ha de posar les bases d’un municipi preparat per fer front als reptes del futur i alineat amb les prioritats estratègiques que marca la UE per a recuperar i transformar l’economia post-pandèmia, que són la transformació digital, la transició ecològica i la inclusió social.

Un cop presentada aquesta primera versió del PHA2030, l’Ajuntament obrirà un nou període de recollida de comentaris i aportacions, que servirà per acabar d’afinar el document i preparar-ne la versió definitiva. Tenint en compte que el 28 de maig hi ha previstes les eleccions municipals, la previsió de l’Ajuntament és que el document final quedi aprovat durant la propera tardor amb el vistiplau del nou consistori.

La dotació econòmica inicial del PHA2030 serà d’1M d’euros, aportats directament per l’Ajuntament de l’Arboç, més tots aquells recursos que el consistori pugui obtenir de les subvencions i programes de finançament que la UE vagi impulsant al llarg dels propers anys per mitjà del Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027 i el mecanisme de recuperació Next Generation EU.