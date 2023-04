Excés de clorur de vinil a l’aigua de boca de diverses zones de Cunit

L’Ajuntament de Cunit i Agbar (gestora del subministrament d’aigua) informen que, en els controls analítics de l’aigua que es realitzen periòdicament a la xarxa, s’ha detectat una concentració superior al valor de referència en un dels paràmetres, concretament el clorur de vinil.

Aquest incompliment afecta a l’aigua subministrada als veïns i veïnes de Can Molas, Rectoret, Can Nicolau, Baronia i Can Torrents, on l’aigua de l’aixeta no és apta per a l’ús alimentari (beure o cuinar) de forma continuada. Tanmateix es pot utilitzar per a la higiene personal i altres usos domèstics (rentar roba, estris de cuina, etc).

Agbar ja ha començat els treballs per revertir aquesta situació i ens els pròxims dies es duran a terme diverses actuacions que poden comportar interrupcions del subministrament. Per minimitzar les molèsties i mentre durin aquestes actuacions, s’habilitarà un punt de distribució d’aigua potable per tal que les persones afectades puguin disposar d’aigua fins que finalitzin les diferents maniobres.