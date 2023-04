El Vendrell viurà un Sant Jordi farcit de propostes culturals

OLa Regidoria de Cultura ha presentat el programa d’actes organitzats al voltant de la propera diada de Sant Jordi, un ampli ventall de propostes perquè tothom pugui gaudir d’uns dies plens d’activitats culturals al carrer, especialment relacionades amb el món literari.

Una de les propostes més matineres serà La Balconada, un recital de poesia que tindrà lloc el dimarts 18 d’abril, a les 19.45h, a la Plaça Vella. Estarà presentat per l’escriptora vendrellenca Gemma Ventura (Premi Josep Pla 2023) i hi participaran Enric Cassasses, Teresa Colom, Lídia Pujol i Núria Martínez-Vernis. Just abans, a les 19.30 h, la Plaça Vella acollirà també el IX Pregó de la lectura, a càrrec de la mateixa Gemma Ventura, organitzat per la Biblioteca Terra Baixa.

A banda d’aquest recital, però, els mateixos poetes participaran al matí en l’activitat “La Paraula a l’escola”. Així, cadascun d’ells visitarà una escola del Vendrell per tenir un contacte directe amb l’alumnat i fer més propera i accessible la poesia als més joves.



Aquest Sant Jordi 2023 el Vendrell també inclourà l’acció Tu ets essencial Sant Jordi promoguda per la regidoria de Cultura, en col·laboració amb la regidoria d’Educació, amb l’objectiu d’estimular la lectura, l’escriptura i la creativitat entre els més joves i en el que enguany hi han participat 321 alumnes.

Alumnes d’ESO i batxillerat de tots els instituts del municipi han pogut presentar el seu microrelat sobre un tema lliure en una de les quatre modalitats del concurs: vídeo, poesia visual, escriptura i còmic i han estat publicades a l’Instagram @tuetsessencial. El lliurament de premis es farà en un acte el 22 d’abril, a les 12h, al carrer de les Quatre Fonts.

També el dia 22 d’abril, i el mateix dia de Sant Jordi, el diumenge 23 d’abril, la plaça dels Germans Trillas de Coma-ruga acollirà elPer aquests dues jornades, l'associació “Coma-ruga literària” i la Regidoria de Cultura han organitzat presentacions de llibres, contacontes, concursos literaris i de dibuix i recitals de poesia que es faran tot el dia.



Un altre dels epicentres del Sant Jordi vendrellenc d’aquest 2023 serà la Biblioteca pública Terra Baixa, que durant els propers dies organitzarà activitats dedicades a tots els públics: des de paradetes de novetats, jocs de taula per a adults, tallers, recomanacions d’autors o l’hora del conte, entre altres. També es faran activitats a la Sala de lectura de Coma-ruga.