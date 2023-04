Obres per resoldre problemes de sanejament a la zona del Sanatori

Tècnics de l'empresa explotadora del servei de sanejament del Consell Comarcal del Baix Penedès i de l'empresa Aigües del Vendrell van detectar la setmana passada durant un control amb càmeres un enfonsament parcial d’una canonada recolectora a la zona del sanatori que recull les aigües residuals del Barri del Romaní i de l’Hotel Ra i les condueix fins a l’estació de bombament per ser dirigides fins a la depuradora de Santa Oliva per ser tractades.

Per tal de subsanar l’avaria i resoldre els problemes d’evacuació d’aquestes aigües, el proper dilluns 17 d’abril s’iniciaran unes obres d’emergència que s’allargaran entre 5 i 6 setmanes. La canonada que cal reparar està a 4 metres de profunditat en un terreny inestable per la presència, a 2 metres de profunditat de l’aigua de l'aqüífer. Per procedir amb els treballs caldrà crear una zona eixuta d’uns 50 metres quadrats al voltant de la zona afectada i rebaixar el nivell de l’aigua de l’aqüífer en aquest punt bombant-la de manera controlada cap a un col.lector d’aigües pluvials proper que la conduirà fins a la platja. Per tal de garantir la qualitat de l'aigua extreta de l'aqüífer, es faran varis anàlisis diaris de control.

Aquestes obres provocaran una afectació de la circul.lació del trànsit al Carrer de la Costa Daurada amb talls de trànsit i limitacions d’aparcament. L’Ajuntament informarà amb més detall als veïns afectats. L’actuació tindrà un cost d’uns 75.000 euros més IVA finançats al 100% per l’ACA. Les obres es preveu que durin un mes i mig.