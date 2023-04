Més de 60 actes a la X edició de la Fira Modernista de l’Arboç

La X edició de la Fira Modernista del Penedès, que se celebrarà a l’Arboç els propers dissabte i diumenge 15 i 16 d’abril, arriba amb programa d’actes replet d’activitats per a totes les edats pensat i concebut especialment per un públic familiar i per commemorar els 10 anys de celebració d’aquesta Fira.

En total, seran més de 60 els actes programats durant tot el cap de setmana, on hi destaca molt especialment, el Gran Ball Vuitcentista en un entorn com l’envelat exterior de La Giralda que es celebrarà per primera vegada, o la ja tradicional Marató de Teatre d’època al carrer, que acollirà 10 companyies vingudes d’arreu de Catalunya, o els personatges vestits d’època que seran més presents que mai a la Fira Modernista, ambientant amb la seva presència els carrers de la vila i els actes i activitats. Fins a 9 grups procedents de diferents punts de la geografia catalana, amb més de 200 persones vestides d’època, es passejaran per la fira.

Enguany, el mercat modernista comptarà amb més de 60 parades esdevenint el més gran que hi ha hagut en totes les 9 edicions anteriors.

Però un dels fets més destacables, i que es podrà fer per primera vegada, serà la visita als 4 grans edificis modernistes més emblemàtics de la Vila: La Giralda, Cal Pons, L’Hospital de Sant Antoni i el Palau Gener i Batet.

Tot plegat s’ha preparat des de l’organització amb l’objectiu que la X edició de la Fira Modernista sigui la fira de la represa, amb més il.lusió i ambient que mai. Un esdeveniment que s’espera porti molts visitants a la vila de l’Arboç, que durant uns dies ostentarà la capitalitat cultural de la Vegueria del Penedès. La Fira Modernista del Penedès és una iniciativa de la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç.