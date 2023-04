Camí del 28-M: què hi ha en joc al Vendrell?

Model de ciutat

Les eleccions municipals del 28 de maig posaran en solfa unes quantes qüestions que afecten a temes importants del futur del Vendrell, que ha de definir-se. La ciutadania tindrà sobre la taula diverses opcions i qui mani uns quants reptes.

Amb 40.000 habitants i uns quants nuclis de població escampats pel terme municipal el Vendrell ha de definir el seu futur. Serà necessari, d’entrada, treballar per dignificar aquestes espais habitats, que no tots reuneixen bones condicions. Dotar-los de serveis bàsics com enllumenat, asfaltat, bones comunicacions i seguretat ciutadana, entre d’altres.

Un clima polític diferent

Treballs pendents

Possibles pactes

La qualitat de vida dels. Vendrellencs i baixpenedesencs dependrà també de si arriba o no l’ampliació de l’Hospital, petit des de es va posar en marxa, i de moment hi ha només una promesa, solemne, però al cap i a la fi, promesa.El Vendrell i per extensió a comarca necessiten més bombers, més mossos, més serveis públics, els que depenen de l’Ajuntament i els que depenen de la Generalitat i de l’Estat.Cal que millori la neteja viària i cal que es posi límit a l’incivisme. La licitació del concurs públic de la neteja viària està aturada pel Tribunal Català de Comptes, i bona part de l’oposició actual està a favor de la gestió pública del servei.També convindria al Vendrell un arevisió general del Pla General. El que encara és vigent és un Pla General expansiu i només es pot frenar amb modificacions parcials. Fer foc nou evitaria ensurts urbanístics.Seria beneficiós pel Vendrell que qui governi i qui sigui oposició fossin capaços de tancar acords en qüestions rellevants. Durant aquest mandat ha estat impossible aconseguir consensos en temes fonamentals. Les disputes per temes com el tancament de les dutxes de les platges, la construcció del nou edifici del Tabaris, o la gestió de personal municipal han evidenciat aquesta manca de sintonia. A partir del 28 -M la composició del ple, i bona part dels regidors poden ser cares noves i noves maneres de fer, i això difícilment complicarà la manca d’entesa d’aquests quatre anys.Queden molts projectes per fer, potser per acabar de definir i són importants. Un d’ells és el projecte del Parc del Botafoc, el que ha de ser pulmó verd del Vendrell, a les beceroles. Caldrà enllestir les obres de transformació del centre de Coma-ruga, que són a la recta final. Faltarà saber si l’estació de bombament de Sant Salvador queda definitivament operativa. Caldrà comprovar la integració de rieres i torrents al teixit urbà. Continuarà creixent la zona de vianants? Hi haurà propostes per alleugerir o millorar l’aparcament la centre de la vila? Els partits haurien de respondre a aquestes i altres qüestions, com per exemple les fuites d’aigua de les canonades que van del Tomoví al Vendrell o la reforma del litoral vendrellenc que ja té sobre la taula l’Ajuntament amb una proposta de l’Estat.Aquest cop les majories no seran com les d’aquest mandat. D’entrada perquè no hi ha candidatura de Ciutadans. Tot i que el PSC busca la majoria absoluta, en cas de no aconseguir-la, disposarà de capacitat per negociar pactes a dreta i esquerra? I Som Polble- ERC, Trobarà suports per fer una majoria alternativa? El que va passar fa quatre anys no tornarà a passar ara i seria important que el Vendrell tinguès un govern sòlid.I, per últim, hi haurà algun governant municipal capaç de revertir amb intensitat les xifres de l’atiur? Les ocupacions? Les plantacions de marihuana il·legals?, l’incivisme?