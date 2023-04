Calafell ja disposa de calendari pels pressupostos participatius

El calendari dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Calafell per al proper any, el 2024, serà el següent:

Presentació de propostes per part de la ciutadania. De les 9 hores del 17d’abril fins a les 14 hores del 2 de juny de 2023.

Estudi tècnic de les propostes: entre el 5 de juliol i el 31 d’agost d’agost de 2023.

Estudi de propostes per part del Consell Ciutadà: 5 de setembre de 2023.

Votacions de les propostes: de les 9 hores del 8 de setembre a les 14 hores del 29 setembre de 2023.

Incorporació de les propostes guanyadores al pressupost per a 2023: durant el mes d’octubre de 2023.



La quantitat sotmesa a votació ciutadana continua sent de 500.000 euros, limitant el cost de les propostes a un topall de 200.000 euros. Amb aquest màxim es vol diversificar les propostes que acabin realitzant-se i que no tota la partida sigui copada per un únic projecte. Les propostes que la ciutadania pot proposar i han d’estar relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

La presentació de propostes i la posterior votació es farà mitjançant la plataforma electrònica de participació Decidim Calafell.

Si no disposeu de connexió a internet, o no esteu avesats a fer servir plataformes electròniques de participació, podeu anar al centre cívic Cinema Iris, la biblioteca Casa Nova de Segur o la biblioteca Ventura Gassol, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Hi trobareu equip informàtic amb connexió i suport humà perquè us pugueu registrar i presentar la vostra proposta.