La pregunta és: Dutxes a les platges del Vendrell si o no?

Qualsevol observador aliè a la realitat política vendrellenca del mandat que ara finalitza arribaria a la conclusió que aquest és el municipi amb menys problemes del món. Durant els dos últims anys el tema que ha ocupat més temps als plens municipals -i mira que hi ha problemes greus de veritat- ha estat la decisió de la regidora de platges i turisme i, per e tensió del govern local, de tancar les dutxes de la platja i deixar en funcionament els rentapeus.L’argument semblava lògic, la sequera, que si l’any passat era greu, enguany encara ho és més. I jo ara, faig de nou la pregunta, a tots els candidats i candidates, pensant en l’estiu que és cada cop més a prop: Dutxes a la platja si o no?No descarto que sigui la Generalitat que prohibeixi les dutxes de la platja, amb el decret de sequera. Aleshores més d’un i d’una s’estalviarà pronunciar-se. A mi, sincerament, la batalla política muntada al voltant del tancament de les dutxes de la platja m’ha semblat des del primer minut un acte de populisme radical.L’argument que l’aigua de les dutxes és la xocolata del lloro comprada amb l’agua que es perd a la xarxa pública val pel Vendrell i val per tot Catalunya, com hem sabut aquesta setmana amb dades de la pròpia Generalitat. Però no, la cosa es veu que era diferent. Faig de nou la pregunta: dutxes a les platges si o no? A veure quants la responen, què responen, i qui es posa, de nou, de perfil.