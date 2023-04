Article de Miquel Casellas: «Saturats i aturats al Vendrell»

L’actual campanya optimista ha obert ja fa setmanes una campanya per terra, mar i aire des de fa dies i encara segons les previsions tenim més escenes fins que arribi el gran dia en què la gent emetrà el seu veredicte a les urnes i aquest serà inapel·lable i repartirà el consistori entre els nous 21 regidors.

Fer una campanya electoral és el que toca, però hem arribat a un punt que està saturant les xarxes i la informació municipal. Ells estan al 90% i la resta de partits com a molt aconsegueixen un 10% del sharing, però que facin tot aquest magna campanya a part de destinar molts diners perquè avui en dia tot s’ha de pagar d’una manera o altre, haurem de veure si la cosa tindrà el seu fruit i la gent acabarà donant el seu suport. No per matxucar molt al personal s’aconsegueixen els resultats esperats. En les eleccions municipals de 2014 CDC al Vendrell varen fer una magna campanya electoral on no hi varen faltar ni les crispetes per als vianants, doncs per la seva banda C’s varen fer un parell o tres de mítings i uns pocs cartells electorals penjats en llocs claus. Les dues formacions varen aconseguir els mateixos resultats que la força nacionalista i mira que la diferència de campanya entre els dos partits era abismal.

Canviar els bancs de la Rambla pot ser una bona tàctica, però la gent que viu en altres punts del municipi i veu com el banc costat de casa s’està podrint i ningú hi fa res. Veus que aquests bancs retirats estan nous, et fa pensar que hi ha alguna cosa que no funciona en aquest sistema.

Fa quatre dies al Botafoc hi havia d’anar un pàrquing i gual que al davant del Cap 1. Després varen canviar les tornes i hem de fer un gran parc natural al Botafoc per preservar la natura. Allí mateix al costat hi ha un ampli tros tancat on en teoria no es pot entrar on la natura ha fet de les seves en una zona urbanitzada amb els seus carrers que es va quedar aturada i ningú hi fa res. Aquí hem de tenir una àmplia zona d’estacionament dissuasori per la gent que vingui al Vendrell i per acollir circs, concerts i altres esdeveniments que necessitis un lloc pla i gran per fer-ho realitat. Ja tenim un munt de jardinets dins el casc antic, alguns posats entre altes parets que quasi ni es veuen. Hem d’ampliar el CAP de Coma-ruga, però ningú sap a on perquè com anem sense cap previsió de futur. Ves a saber on ho faran.

No necessitem un Vendrell ple de projectes faraònics que després no podrem pagar i ens sortiran per un ull de la cara perquè les obres sempre s’encareixin ja siguin públiques o privades. Deixeu que els nous manaires puguin decidir alguna cosa sinó el seu mandat estarà totalment marcat pels seus predecessors en el càrrec que ves a saber per on aniran a parar .

No ens cal grans auditoris si després no podem donar beques als nostres joves perquè estudiïn en un altre lloc. S’ha d’invertir en persones i no en obres on sempre guanyen els contractistes que ja saben com tractar aquests projectes públics. Volem futur i no viure sempre del passat. Volem beques i ajuts i no cal reconeixements a persones que ja van tenir la seva oportunitat.