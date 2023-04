La Bisbal renova i negocia l’ampliació del servei de bus urbà

El Ple municipal de la Bisbal ha aprovat renovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i l’empresa Autocars Ízaro S.A. per al servei de bus urbà.El 30 d’abril de 2021, el Ple va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i l’empresa Autocars Ízaro, S.A. Aquest conveni era per millorar i ampliar el servei de bus urbà i comarcal per dos anys, fins a l’abril de 2023, i el cost anual del conveni era de 112.702,51€. En aquests moments, l’equip de govern està treballant amb Ízaro per millorar encara més el servei a partir del setembre, oferint més parades i nous viatges, ja que el servei de bus urbà ha donat servei a un total de 12.640 usuaris durant el 2022, una xifra que suposa un increment d’un 149% de viatgers respecte a l’any anterior, el 2021. Una xifra que, segons l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “és una xifra rècord d’ençà que hi ha servei de bus a la Bisbal del Penedès”.L’equip de govern aposta per, nova parada a l’Ortigós, més viatges d’anada i tornada del nucli al Vendrell (a la capital de comarca hi ha les parades de les Mates, l’Hospital i l’estació de busos de l’avda. Jaume Carner) i nous viatges d’anada i tornada entre les urbanitzacions i el Vendrell. A partir de l’1 de setembre vol incorporar:· Més viatges d’anada i tornada entre urbanitzacions i nucli al matí i nous viatges a la tarda.· Més viatges d’anada i tornada entre urbanitzacions i al Vendrell al matí i nous viatges a la tarda.· Durant l’horari escolar, una línia del Montmell a la zona escolar del Vendrell, que passi per Can Gordei, la Miralba i el nucli, per als alumnes que estudiïn cicles formatius o batxillerat al Vendrell.· Que la línia dels dissabtes que va del nucli al Vendrell, doni servei també a la Miralba i Can Gordei.El Ple d’avui dilluns ha aprovat-és a dir, donar continuïtat al conveni actual amb motiu de la finalització de l’anterior conveni- fins que s’aprovi el nou conveni amb els nous serveis i més viatges, que està previst que es posi en marxa proper setembre. Per tot plegat, s’ha aprovat un conveni que és com una pròrroga del vigent, però que incorpora una revisió de preus a causa de la pujada del preu del combustible. ElEl ple municipal va aprovar la modificació de les tarifes del bus urbà, que no s’havien modificat des del 2008. L’equip de govern ha apostat per abaixar els preus, tenint en compte l’increment exponencial de viatgers durant els dos darrers anys, és a dir, des de que es va aprovar el conveni que ara s’ha prorrogat. A més, es va establir la gratuïtat per a les persones amb una discapacitat superior al 33%.Les tarifes vigents són:· Tiquet senzill d’un viatge: 1€· Tiquet jubilat d’un viatge: 0,60€· Abonament de 10 viatges: 8€ (0,80€ el viatge)Amb les noves tarifes els preus quedaran de la següent manera:· Tiquet senzill d’1 viatge: 1€· Abonament de 10 viatges: 6€ (0,60€ el viatge)· Abonament de 50 viatges: 25€ (0,50€ el viatge)· Persones amb una discapacitat superior al 33%, gratuïtat del servei de bus urbà.La regidora de Mobilitat i Ensenyament, Leo Uceda, va explicar que “un dels col·lectius que sortiran més beneficiats són els estudiants de l’Institut Coster de la Torre, que s’estalviaran 12€ al mes, ja que agafen el bus urbà per anar i tornar de l’institut”. Les noves tarifes entraran en vigor quan estiguin aprovades definitivament, després de la seva exposició al públic.