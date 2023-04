Acord per instal·lar un supermercat a Banyeres

L’Ajuntament de Banyeres, a traves d’un comunicat del seu alcalde, Amadeu Benach, ha anunciat que el municipi disposarà d’un supermercat. Segons el comunicat fa uns anys que l’Ajuntament està treballant per reactivar el comerç de Banyeres. Les poques botigues de proximitat que tenim al municipi continuaran donant un servei de qualitat i proximitat com fins ara, però és una realitat que la gran majoria de famílies del municipi es traslladen a grans superfícies d’altres municipis per poder omplir el carro de la compra.

El comunicat ubica el lloc del supermercat: Dins del projecte de millora municipal, l’Ajuntament està modificant la clau urbanística de la zona del subsector B del sector S-1 “Camí de l’Arboç”, per poder ampliar l’oferta comercial en la zona i poder així activar aquest espai en una zona d’equipaments municipals i d’altres iniciatives privades.

Segons la nota feta pública per l’alcaldia el supermercat serà a la zona de la cooperativa Ja vam anunciar fa unes setmanes de l’adquisició per part de l’Ajuntament de la compra de tots els edificis de l’antiga cooperativa situada a la carrereta. Ara, i paral·lelament, ja podem comunicar que l’Ajuntament de Banyeres ha signat un conveni amb una cadena de supermercats per poder instal·lar-se en aquesta zona, amb una nau de 1.600 m² destinada a l’alimentació i altres aspectes de la llar.