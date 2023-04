La Policia Local evita un robatori dins d’un centre escolar de Cunit

La Policia Local ha detingut dues persones (una era menor d’edat) per robatori a l’interior d’una escola del municipi. Els fets van succeïr diumenge a la nit quan el cos policial va ser alertat per veïns de la zona.



Els agents van trobar a un dels individus dins de les instal·lacions i l’altre a les immediacions. Els dos joves van ser detinguts i portaven a sobre diversos objectes amb els quals podrien haver trencat els vidres de l’escola. Al centre educatiu s’ha detectat que hi faltava divers material informàtic.