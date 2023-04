El Casal Municipal de Cunit es rehabilitarà amb fons Next Generation

L’Ajuntament de Cunit ha rebut la confirmació de l’atorgament de la subvenció demanada als fons Next Generation per fer una rehabilitació integral del Casal Municipal, tal i com ha estat publicat per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de forma provisional. Es tracta de la línia d’ajuts per a la Rehabilitació d’Edificis de Titularitat Pública.

El projecte presentat per l’Ajuntament de Cunit té un valor d’1,8 milions d’euros i contempla una renovació total de l’edifici que data de finals de al dècada dels 80.

El govern municipal s’ha mostrat molt satisfet per aquesta primera resolució. L’alcalde Jaume Casañas incideix en que “es tracta de l’equipament més estratègic del municipi, al bellmig del centre, que volem que sigui un referent per les activitats de les nostres entitats també”. Per la seva part, Dolors Carreras, regidora de Ciutadania i Convivència, també explica que ha rebut aquesta decisió “amb satisfacció perquè es va presentar el projecte amb l’objectiu de renovar-lo i posar-lo al servei de tota la ciutadania i del teixit cultural i social també”.

El Casal Municipal actualment acull el Teatre Municipal de Cunit on des de fa dues temporades s’ofereix una cartellera d’obres de teatre de renom, a més d’oferir activitats i actes de relleu de les entitats del municipi.