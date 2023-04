Els Nens del Vendrell enceten temporada trepitjant fort

Els Nens del Vendrell ja han donat el tret de sortida de les seves actuacions. El passat diumenge 2 d’abril van tornar a omplir la plaça Vella del Vendrell, espai històric dels de la camisa vermella, amb la Diada d’inici de temporada, acompanyats dels Bordegassos de Vilanova i dels Xiquets de Reus.La colla local va obrir plaça ambque ja posa la mirada a l’estructura de 8, i que van poder descarregar amb solvència. En segona ronda van sortir amb el plat fortque veu la llum dos mesos abans respecte la temporada anterior, i que mostra la bona feina que els de Jordi Risa estan fent al local. Va ser un castell d’execució llarga i lenta, i que va fer treballar de valent els vendrellencs, però que van acabar descarregant.En última ronda van dur a plaçaper anar agafant confiança, i tot i un lleuger tremolor, van descarregar sense problemes.Va ser una diada marcada pel vent, tot i que no va impedir poder desenvolupar les actuacions amb normalitat i bon ambient. Cal destacar el gran nombre d’estrenes que van tenir els Nens del Vendrell, tant a pinyes, com a tronc, com a canalla i a les gralles, fet que demostra el bon moment en el qual es troba la colla, que va portar més de 140 camises a plaça.La ronda de pilars va culminar amb elEls Bordegassos de Vilanova van dur a plaça un 4d7, 3d7c, td6 i 2 pd4 i els Xiquets de Reus van descarregar el 4d7, 3d7a, 3d7, pd5 i 2 pd4.En acabar, van gaudir del tradicional dinar de germanor que dona inici a la temporada. La propera cita que tenen els vendrellencs al calendari és la Diada de Can Jorba a Barcelona, acompanyats dels amfitrions, els Castellers de Barcelona, i els Minyons de Terrassa, el diumenge 16 d’abril al matí.