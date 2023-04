La Policia Local del Vendrell ja compta amb una Unitat de Suport Especial

Aquest dilluns s’ha presentat la nova Unitat de Suport Especial de la Policia Municipal del Vendrell.i ja fa unes setmanes que està en actiu amb la funció d’actuar en aquelles situacions que es requereixi un suport especial.La regidora de Policia, Maria Luz Ramírez, ha explicat que “l’objectiu és donar un suport policial a la resta d’equips del cos per arribar a una excel·lència del servei”. I l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “la seguretat ciutadana és clau i fonamental per a la qualitat de vida i, dins de les competències de l’Ajuntament, en aquest mandat s’han fet millores substancials en els recursos i l’organització de la Policia Municipal. I en aquest sentit, amb una reorganització de la plantilla, s’ha creat aquesta nova unitat per poder posar més agents al carrer en aquelles situacions que es requereixi, per prevenció i per transmetre més seguretat a la ciutadania”.