Promoció de 85 habitatges protegits de lloguer a la Plana del Castelldefels Cunit

L’ajuntament de Cunit ha iniciat els estudis previs per a desenvolupar els habitatges protegits previstos en el sector Pla de Cunit, en una illa de 2.095m2. Segons resulta de l’estudi, es podrien construir 85 habitatges d’una, dues i tres habitacions en dos blocs.

La totalitat d’habitatges seran en règim de lloguer tal i com explica el regidor d’Habitatge José Manuel Cabada: “Hem iniciat els primers estudis per a situar aquesta promoció de pisos protegits tal i com està previst al Pla Parcial amb l’objectiu de continuar portant a terme polítiques d’habitatge per a famílies del nostre municipi. Amb aquest estudi sabem que poden arribar a ser 85 habitatges”.