L’alcalde del Vendrell fa balanç del mandat municipal que finalitza

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet balanç del mandat municipal 2019-2023. Als jardins del Museu Deu, i acompanyat de regidors i regidores del govern, l’alcalde ha explicat que el mandat s’ha distingit per “i que, en conseqüència, ha permès el progrés social amb les polítiques i nous projectes socials que s’han impulsat”.En paraules de Martínez, “aquesta estabilitat és més rellevant ja que en aquests anys hem hagut de fer front a una pandèmia i als efectes negatius de la guerra, davant els quals hem actuat amb la màxima responsabilitat per defensar el bé comú”.L’alcalde ha valorat positivament el fet que, amb un deute que se situa en 30 milions, amb una reducció de 15 milions en aquest mandat, i amb una mitjana de pagament als proveïdors de 68 dies. Martínez ha subratllat que “aquesta situació sanejada de les finances ha permès absorbir els efectes econòmics de la pandèmia i la guerra, i a més, congelar els impostos en els dos últims anys”.Kenneth Martínez ha destacat també la resposta positiva de l’activitat econòmica, i com a dada rellevant, ha recordat que l’any 2022 va acabar amb la xifra de persones a l’atur més baixa des de 2008 i amb la més elevada de contractes indefinits. L’alcalde ha posat de manifest que, tot i la pandèmia, el turisme i l’activitat que genera ha registrat també dades molt positives, amb màxims d’ocupació als hotels, càmpings i segones residències. Per part del govern, ha recordat, per dinamitzar l’activitat comercial s’han injectat 300 mil euros en campanyes de bons de comerç que han generat un volum de negoci d’1 milió d’euros.L’alcalde del Vendrell ha posat de relleu que la prioritat de tot el mandat ha estat garantir la cohesió social i, en aquest sentit, ha destacat el fet que l’Ajuntament del Vendrell és el 5è de Catalunya que més diners destina en inversió en serveis socials, gent gran i també en polítiques contra l’atur, i que ha estat classificat com “excel·lent” per l’Associació estatal de directors i gerents en serveis socials.Kenneth Martínez també s’ha mostrat especialment satisfet de les polítiques socials, educatives i inclusives que s’han impulsat aquests anys. En concret, ha destacat que “en aquest mandat s’ha creat el primer parc d’habitatge públic i s’han signat els primers contractes de lloguer social, que s’ha assolit la gratuïtat i universalitat de les escoles bressol, que s’ha aconseguit ser referents en activitats extraescolars i de lleure inclusives i un municipi pioner en el suport psicològic gratuït per a joves”.Així mateix, l’alcalde ha valorat positivament les actuacions en matèria d’esports, tant per promoure l’activitat física saludable com l’esport de base i de competició. En aquest punt ha destacat que hi ha dues instal·lacions a punt d’inaugurar: la pista d’atletisme, homologada per les federacions catalana i espanyola, i la nova gespa del camp de futbol municipal del Camí de Roda, amb una inversió total de 2 milions d’euros.Kenneth Martínez també s’ha referit a l’aposta per aconseguir millorar la percepció al carrer de serveis importants com la neteja i la seguretat. En aquesta línia ha recordat que “per això s’ha augmentat la plantilla de la policia local en 22 nous agents funcionaris de carrera i, igualment, s’està licitant un nou contracte de neteja viària que dobla el servei actual, que ha quedat obsolet”.Entre els principals èxits del mandat, Martínez ha ressaltat “l’acord per ampliar l’Hospital del Vendrell, així com la posada en marxa de l’oficina del DNI i passaport, dos fets que consoliden el Vendrell com a capital de serveis i administrativa d’àmbit regional”.Els projectes de transformació urbana, per crear entorns urbans de qualitat, han estat grans objectius del govern en aquest mandat. En aquesta línia, l’alcalde ha valorat molt positivament l’ampliació de l’illa de vianants en 700 metres lineals, sortint del nucli històric, creuant la riera i arribant als barris; alhora que s’ha invertit en potenciar el patrimoni, amb exemples com el nou museu Casals i el Portal del Pardo. Martínez també ha fet èmfasi en la feina feta en favor d’una mobilitat sostenible, amb la creació d’una xarxa de carrils bici de 7 km que uneix el mar i la muntanya, i el bus flexible, en constant creixement d’usuaris. Uns serveis que, en paraules de l’alcalde, “afavoreixen la cohesió territorial”.L’alcalde ha destacat també la construcció d’un centre urbà a Coma-ruga amb “una plaça central de 6.000 m2, amb l’edifici emblemàtic del Tabaris, per consolidar la població i dinamitzar el turisme”.L’alcalde ha tancat la intervenció destacant els projectes que seran els protagonistes del proper mandat, iniciats ja en aquest. Entre ells, ha apuntat, “la transformació verda, que situa el verd en el centre de les zones urbanes, amb projectes estructurals com el parc urbà del Botafoc, ara en fase de redacció o el Next Generation concedit per naturalitzar i arranjar els torrents i rieres que creuen el municipi”. Martínez també s’ha fixat com a objectius serveis importants per als nuclis marítims com el nou edifici de l’Institut-escola i del CAP de Coma-ruga, que doblarà l’actual.