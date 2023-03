L’empresa Affinity posa en marxa el seu centre logístic a la Bisbal

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la regidora de Benestar Animal i segona tinenta d’alcaldia, Leo Uceda; i la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas; van visitar fa uns diesEn l’actualitat, l’empresa està treballant en una part de les instal·lacions (fase 1) i té previst construir i posar en funcionament -previsiblement el 2024- una nova nau (fase 2). L’equipament que s’ha instal·lat a la Bisbal del Penedès compta amb la darrera tecnologia d’automatització i és un referent en estandandards de sostenibilitat de Catalunya, comptant amb la certificació Breeam excellent. En aquests moments,- que es veurà incrementada amb la posada en funcionament de la Fase 2.L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “Affinity està a punt de començar l’ampliació de la nau existent, de manera que el polígon industrial de Les Planes Baixes ja no tindrà sòl industrial disponible, ja que totes les parcel·les d’ús industrial ja tenen empreses instal·lades o que s’hi estan instal·lant”.La batllessa bisbalenca també ha explicat que “estem en contacte permanent amb l’empresa i estem preparant un conveni entre l’empresa i la regidoria de Benestar Animal perquè”.Durant la visita, el responsable de logística (Supply Chain Director) de l’empresa Affinity, Andrés Sánchez, va explicar que Affinity és una multinacional líder a Espanya i sisena al rànquing mundial que comercialitza aliments per a gats i gossos sota marques com Ultima, Advance o Brekkies. Des del magatzem de la Bisbal del Penedès, Affinity treballa amb l’operador logístic ID i entrega els productes a tots els clients d’alimentació per a mascotes d’Espanya i Portugal. Així, des de la Bisbal surten els productes que van cap a les plataformes logístiques de clients de grans superfícies o canals de venda per internet (e-commerce), distribuïdors especialitzats en alimentació per a animals i l’anomenada distribució d’última milla, és a dir, comandes petites per a veterinaris o botigues especialitzades en alimentació animal.