Buhos experimenta amb sons electrònics al disc «La nit està que crema»

Buhos sempre ho ha tingut clar. Són un grup de música festiva, un grup de festa major i el seu cantant i compositor Guillem Solé ho reivindica sense complexes des de fa molt temps i també ara. El grup publica aquest divendres nou disc, ‘La nit està que crema’ (Halley Records), que té l’essència de Buhos de la música festiva, però experimenta, com explica Solé en una entrevista amb l’ACN, amb sons electrònics i els ‘samplers’ i prescindeix dels instruments de vent, tant característics en la seva trajectòria. Buhos presenta l’àlbum aquest divendres a l’Strenes de Girona i el dissabte tocaran al Freedom Fest de Lleida.

Aquest és el sisè disc d’estudi del grup de Calafell, que s’ha creat durant tot el 2022 entre l’estudi de Jaume Nin i Can Pardaler i ha estat coproduït per la banda juntament amb Genís Trani i David Rossell. Solé diu que han fet el disc tranquil·lament durant aquest any. Hi ha temes que tenen tres o quatre versions, que han anat evolucionant fins la versió final inclosa al disc, que té una desena de cançons. “Quan faig una cançó, si la publico ràpid, no la puc valorar prou, m’agrada deixar-les un temps al calaix”. Considera que si les cançons reposen pot veure quines sensacions li generen un temps després. “Això serveix per posar cada cosa al seu lloc”.

Solé assegura que l’essència de Buhos es manté a ‘La nit està que crema’ perquè és un disc de música festiva. “Fem música perquè la gent es diverteixi, s’entretingui, s’oblidi dels problemes i estigui una estona millor i que quan surti del concert estigui millor que hi ha entrat. Això hem intentat que es mantingui perquè és el nostre ADN”, declara.

El cantant recorda que quan van començar amb ‘Gratis Hits’, de l’any 2010, feien estils més propers a l’ska, punk i reggae i després van anar cap al mestissatge amb moltes trompetes. Així mateix, a les cançons ‘Volcans’ i ‘Connectats’, apunta, es començava a introduir una base de reggaetón amb un punt d’electrònica. Ara, assegura, amb el nou disc han volgut donar un pas endavant i fer una cosa diferent a tot el que havien fet. Per això, apunta, van decidir “deixar enrere les trompetes i jugar més amb ‘samplers’ i amb elements més electrònics”.

El cantant assenyala que estan còmodes en el món de la música festiva perquè això els fa feliços. Fins i tot assegura que a la sala d’assaig si plantegen una cançó “talla venes” tot el grup ho veu com un pal, tot i que això, matisa, no vol dir que no hi hagi alguna balada al disc.

Pel que fa les lletres de l’àlbum, Solé diu que la lletra “és el més important i la música és l’excusa per explicar història”. Quan fa una cançó, el compositor no pensa que li canta a algú en concret. “L’objectiu és que la història s’entengui bé, que escoltant-la una vegada ja s’entengui, que t’acompanyi en un moment que estiguis fluix i que pugui aixecar l’ànim”.

Temàtica del disc

El disc l’obre ‘El món de veritat’ i Solé assegura que és un tema molt representatiu de tot l’àlbum i dels seus “colors” perquè “parla de l’amor i és una crítica a com ens relacionem entre nosaltres avui en dia” amb les xarxes i els mòbils. “En aquesta cançó s’engloba tot, tant el ritme, com la lletra i la temàtica”.

Col·laboracions

Entre les col·laboracions de ‘La nit està que crema’ hi ha Núria López,David Ros i Cesk Freixas a ‘Quan ho sents’; Sara Roy, a ‘Pura vida’ o ‘Podem volar’, que tanca l’àlbum, amb Pemi Fortuny, mític cantant de Lax’n’Busto.

Concerts

Després de fer tres concerts a Euskadi aquest mes, Buhos presenta el nou disc aquest divendres al festival Strenes i el dia següent, dissabte, tocaran al Freedom Fest de Lleida. A partir d’aquí, actuaran en festivals i festes majors. Als concerts faran un repàs del disc nou amb els èxits dels seus treballs anteriors.

Destaca que són un grup de festa major i n’estan molt orgullosos. Recorda quan els hi deien alguns crítics que eren un grup de festa major amb un to despectiu. “Nosaltres des del primer dia vam normalitzar que érem un grup de festa major. Si tens 280.000 tios que t’escolten a l’spotify cada mes potser la festa major no era tan mal plan”, diu somrient.

La gran part dels concerts que fan són a Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, però també actuen, afegeix, a Euskal Herria i a festivals que es fan a Espanya de música festival i reivindicativa. “On més seguidors tenim són als Països Catalans i Euskal Herria”.

Gira europea

En aquest context, ha anunciat que a finals d’aquest 2023 faran una gira europea amb concerts a Londres, Holanda, Itàlia i Alemanya.