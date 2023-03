Nova senyalització per a emergències a les platges del Vendrell

Després de fer diverses reunions amb diferents cossos policials i serveis d’emergència, va sorgir la necessitat de. En casos de situacions d’emergència a la platja i al passeig marítim s’ha constatat la dificultat que tenen les persones per informar del lloc on es produeixen.Per això, s’ha cregut convenientdes de la carrerada d’en Ralet (sector Sanatori) fins al carrer del Llevant (el Francàs), que són visibles tant des del passeig com des de la platja.La regidora de Turisme i Platges, Bárbara Peris, ha explicat que “d’aquesta manera, quan el 112 rebi una trucada d’emergència a la platja, es podrà preguntar el número del senyal per ubicar amb exactitud on s’ha produït la incidència”.