Calafell renovarà sector comprés entre el carrer Sant Pere i la Carrerada d’En Ralet

La renovació integral del sector comprés entre el carrer Sant Pere i la Carrerada d’En Ralet, al nucli de la Platja de Calafell, significarà una inversió de 6,5 milions d’euros. Les obres començaran l’any vinent, però l’Ajuntament ha volgut presentar el projecte al veïnat, perquè el puguin conèixer i fer aportacions, si ho creuen necessari, durant el període d’informació pública que hi haurà properament.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha explicat que “en aquest projecte hi hem treballat gairebé dos anys, perquè és una actuació molt complexa”. Ferré ha afegit que al barri hi ha problemes, com la inundabilitat, que “són més difícils que a la zona de Segur Platja, i mira que és dir”.

L’alcalde ha dit també: “És un projecte molt ambiciós i que té un cost econòmic molt alt. Però l’hem de tirar endavant, perquè a aquest barri de la Platja fa dècades que no s’hi actua i, per tant, presenta un deteriorament important”.

“Però també és l’oportunitat per anar introduint les formes actuals de fer les coses en l’urbanisme. Sobretot pel que fa a la mobilitat, tot allò que ajudi en el canvi climàtic i a fer ciutats més amables”, subratlla Ferré.

La renovació inclourà 8 carrers, que tenen una superfície de 17.000 metres quadrats. El projecte presentat fa especial incidència en aquests punts: