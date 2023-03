El Vendrell renova la totalitat dels bancs de la Rambla

La Regidoria de Via Pública de l’Ajuntament del Vendrell ha renovat els disset bancs de la Rambla, substituint l’actual model romàntic per un model més alt, que permet asseure's i també incorporar-se amb més facilitat, especialment a les persones grans o amb mobilitat reduïda.

Segons el regidor de Via Pública, Alfons Herrera, “ja fa temps que moltes persones ens havien comunicat la incomoditat dels bancs actuals del passeig, molt baixos i sense braços. Per això s’ha optat per aquesta renovació, per un model més accessible i reforçat”.

Herrera ha explicat que els bancs que s’han retirat i que es troben en bon estat aniran a substituir-ne d’altres que estan malmesos en altres punts del municipi.

A més, com a prova pilot, a la Rambla s’hi instal·laran també tres cadires més petites, que es trobaven al magatzem municipal, pensades per a les persones que tenen moltes més dificultats de mobilitat. En el cas que tinguin bona acollida s’aniran ampliant en nombre.

El regidor també ha explicat que es farà una ampliació de bancs al parc de Neus Català entre l’Avinguda Sant Vicenç i la Carretera de Sant Vicenç, responent a la petició dels veïns de la zona. Aquestes actuacions fetes per la Regidoria de Via Pública han tingut un cost de 4.900 euros.