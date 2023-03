L’Ajuntament de l’Arboç, per donar resposta a una de les demandes del jovent, recollit al Pla Local de Joventut, posarà en funcionament el nou Espai Jove de Can Freixas, situat al Carrer Hospital, 13, a partir del 20 d’abril de 2023. Obrirà, de moment, les tardes de dimarts i dijous de 17h a 20h per als i les joves de l’Arboç.

Aquest projecte serà obert a tots els joves a partir de 12 anys, o que estiguin cursant 6è de primària del municipi per treballar les polítiques de joventut en tots els àmbits d'interès d’aquest col·lectiu. Per això, oferirà serveis genèrics i especialitzats pels joves i es coordinarà amb el PIJ Can Rossell de l’Arboç i amb Jove Baix Penedès, ja que es complementen amb les seves activitats.

L’execució d’aquest projecte és per donar resposta, des de l’ajuntament, a les demandes del jovent de la vila, oferint-los espais per poder gaudir, passar l’estona i sociabilitzar-se en un entorn segur.

A més, l’espai comptarà amb una play station 4, una taula de ping pong, 4 ordinadors, jocs de taula, connexió wifi a Internet, 2 televisions, una zona comuna amb sofàs i una sala polivalent i d’estudi.

El projecte també busca crear un espai d'integració i educació, que serveixi per detectar possibles problemes entre els joves més vulnerables del municipi. Per això comptarà amb el suport dels educadors de carrer que vetllaran pel bon funcionament de l’espai i estaran en tot moment en contacte amb els professionals de l’oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès.