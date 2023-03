La Diputació millora la carretera de Sant Vicenç de Calders

La Diputació de Tarragona ha iniciat les obres de condicionament de les carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders. Amb aquesta actuació, que suposarà una inversió d’1 milió d’euros, s’eixamplarà la carretera, es pacificarà el trànsit als accessos al Vendrell i Sant Vicenç i es construirà un itinerari segur per a ciclistes i vianants entre els dos nuclis de població, amb l’objectiu de millorar la seguretat i comoditat de tots els usuaris i facilitar la mobilitat sostenible en un total d’1,3 quilòmetres de carretera per on circulen cada dia més de 2.000 vehicles.

El diputat del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona, Miquel Subirats, i l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, han visitat aquest divendres les obres que serviran per millorar la comoditat i seguretat de tots els usuaris. Durant la seva intervenció, el diputat Miquel Subirats ha destacat la importància del projecte, que millorarà l’entrada al nucli urbà del Vendrell, i ha posat de manifest que a la Diputació “tenim l’objectiu de caminar cap a la mobilitat sostenible i amb aquesta obra hi contribuïm”. De la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat el seu agraïment a la Diputació de Tarragona i ha destacat l’actuació “com un exemple de cohesió territorial i de col·laboració entre administracions que a més a més permet comunicar el nucli del Vendrell amb el nucli històric de Sant Vicenç de Calders”.

El projecte preveu l’ampliació de la calçada dels trams que uneixen els dos nuclis, la millora del drenatge mitjançant la formació de cunetes transitables i la millora de la intersecció d'accés a Sant Vicenç de Calders amb la construcció d'una rotonda de 28 metres de diàmetre exterior. La nova rotonda se situarà a l'accés sud del municipi de Sant Vicenç de Calders, a la intersecció existent de la població amb la carretera TV-2048, el camí del Mar i el camí de la Costa Roja.

També es millorarà el tram d’accés al nucli urbà del Vendrell amb la construcció de voreres, murs, baranes, escocells i altres treballs d’urbanització i la formació de reductors de velocitat tipus pas de vianants elevat per pacificar el trànsit en aquest tram confrontant amb la zona esportiva i escolar.

Així mateix, s’habilitarà un itinerari segur per ciclistes i vianants que donarà continuïtat als carrils bici existents al Vendrell i connectarà amb Sant Vicenç de Calders i els camins del Mar i de la Costa Roja. Per tal de respectar els marges de pedra seca que no queden afectats per la carretera, aquest itinerari anirà segregat de la carretera en alguns trams per darrera dels marges de pedra. Tindrà una longitud total de 1.360 metres i una amplada de 2 metres.

Es preveu que les obres tinguin una durada de 10 mesos i en alguns casos comportaran afectacions al trànsit que seran degudament senyalitzades.

El projecte de millora de les carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders també inclourà, entre altres accions, la instal·lació de l’enllumenat a la rotonda projectada i a la rotonda ja existent, la reposició dels serveis afectats i la corresponent senyalització horitzontal i vertical.