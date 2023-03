La pista de l’Institut Camí de Mar de Calafell es convertirà en pavelló

La pista coberta de l’Institut Camí de Mar es convertirà en un pavelló poliesportiu, d’acord amb el projecte ja aprovat i que s’ha presentat a la comunitat educativa i les entitats directament implicades. El pressupost és d’1,6 milions d’euros i l’obra es preveu iniciar-la l’any vinent.

L’actual pista té un sostre, però està oberta pels quatre costats. Tampoc disposa de vestidors, lavabos i dutxes. I són aquestes dues mancances les que ve a cobrir el projecte. El nou pavelló serà d’ús del centre en l’horari lectiu, que és als matins. A les tardes, es destinarà a la pràctica del bàsquet i del futbol sala, de forma que descongestioni el pavelló Jaume Vilamajó.

La futura instal·lació està concebuda com un pavelló d’entrenament, ja que no tindrà graderia, però podrà acollir partits de competició perfectament, si fos necessari. Tindrà una plaça al davant, que farà d’entrada directa des del carrer, així com una zona d’aparcament.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha explicat que “hem seguit la mateixa filosofia que amb la renovació del pavelló Joan Ortoll”. “És a dir”, ha afegit, “aprofitar tot el que està fet per tal que el cost sigui assumible. Si féssim un pavelló nou des de zero, el pressupost seria el doble”.

En el mateix acte, s’ha informat del projecte, que està en la fase final d’elaboració, per reordenar els espais a l’aire lliure del Camí de Mar i de la seva contornia més immediata. Aquest segon projecte preveu les següents actuacions:

Creació de quatre noves pistes poliesportives. Tres estaran dins del recinte de l’institut i la quarta, fora.

Un nou traçat de la pista atletisme existent.

La reordenació i pavimentació de l’aparcament.

Una nova tanca perimetral que delimiti els espais i l’obertura de noves entrades al recinte.



La pavimentació de l’aparcament costarà uns 200.000 euros i es farà enguany mateix, ja que l’Ajuntament disposa de la partida econòmica corresponent. La resta d’actuacions tindran un cost d’un milió d’euros i es faran dins del pressupost de l’any vinent, com l’obra del no pavelló. “Malgrat que el total dels projectes representa una inversió força important, ho farem tot d’un cop, per no esperar més i no allargar les obres”, subratlla l’alcalde.