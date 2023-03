10 anys del Projecte Endavant del Vendrell contra el fracàs escolar

La comunitat educativa del Vendrell ha celebrat el 10è aniversari del, en el qual hi intervenen diferents agents socials.Fa 10 anys la directora de l’institut Mediterrània, Sílvia Fernández, va presentar aquesta iniciativa per donar suport i una segona oportunitat a aquell alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge, desmotivació, absentisme o problemes de conducta a partir de 3r d’ESO.L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va destacar que l’Endavant “és un projecte d’alternativa curricular, que compagina la formació a l’aula amb pràctiques en empreses, per a aquells alumnes d’entre 15 i 16 anys que estan en risc de fracàs escolar, amb l’objectiu de motivar-los a graduar-se de l’ESO i després poder continuar fent estudis postobligatoris”A l’acte hi van participar alumnes i docents, i també entitats i empreses col·laboradores i exalumnes que van explicar la seva experiència en aquest projecte.que participen en el projecte. De cara al proper curs es comptarà amb la participació d’alumnes dels instituts escola Àngel de Tobies i Coma-ruga.